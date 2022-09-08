品牌廠宏碁（2353）受PC整體市況疲軟影響，8月自結合併營收相對去年同期高檔減少25.32％，為202.41億元，不過在旗下非PC暨顯示器產品之事業維穩營運動能撐盤下，較7月有明顯增長15.9％。

累計今年前八個月合併營收達1,884.20億元，較去年同期減少7.9％，但仍站2015年來同期次高。

其中，PC核心事業中的桌上型電腦及商用產品業務，累計營收分別有9％及4.4％的年增長，至於旗下小金虎子公司群的表現更是搶眼，除了以倚天酷碁累計營收有年增17％以上的成長外，宏碁智通及安圖斯累計營收皆有翻倍的增長力道，另聯永基與宏碁智新的前八個月累計營收，亦分別有47％及76％以上的年增幅。

宏碁表示，在產業面對逆風的環境下，宏碁持續透過建立多重事業成長引擎來強化營運韌性，以8月份非PC及顯示器之事業營收來看，已再進一步拉升至達整體營收的24.7%。