精密齒輪大廠鈞興-KY今（8）日公布，電動工具及園林工具客戶近期下單有放緩的跡象，8月合併營收1.89億元，月減8.60％、年減幅37.49％，創同期第三高；前八月合併營收16.4億元，年減16.78％，創同期次高。鈞興密切觀察國際情勢變化，第三季營運謹慎保守對應。

鈞興表示，8月與前八月合併營收衰退，主因是今年中國大陸疫情升溫影響整體供應鏈出貨順暢度，加上全球通膨、升息環境下，短期電動工具、園林工具等主要客戶下單比去年同期放緩所致。

鈞興強調，鈞興是電動工具、園林工具及縫紉機等領域主要客戶的重要合作供應夥伴，與客戶維持長期良好業務合作基礎，目前與各領域主要客戶，針對明年新款產品開發案件量仍較去年同期增加，有望隨著新產品開發進展穩步推進，有助於挹注未來營運。

鈞興指稱，根據集邦科技(TrendForce)最新研究，看好全球企業深化節能減碳、以及工業4.0發展，帶動自動化生產需求持續增溫，2026年全球智慧製造市場規模可擴大至6,200億美元。鈞興努力深化機器人應用之高精密齒輪研磨、諧波減速器、中置電機等高利基產品開發，以拓展工業機器人、電動助力車領域業務表現，看好全球智慧製造、工業機器人等長期市場趨勢，近年在工業機器人領域業務逐步取得斬獲，也切入全球前四大工業機器人廠商其中兩家供應鏈，並持續增加整體訂單銷售貢獻。

此外，鈞興也積極拓展應用於電動助力車領域之中置電機產品送樣，以期增添鈞興未來營運成長動能。

鈞興表示，鈞興謹慎觀察第三季全球通膨、疫情等國際情勢變化，對於整體經濟、消費需求干擾，鈞興會持續與電動工具、園林工具等主要客戶研發新款產品，拓展新客戶業務合作契機，並推動工業機器人應用之齒輪、諧波減速器產品銷售，有助於提升整體營運。