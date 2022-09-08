遠東商銀整合遠東集團資源，提供客戶理財及生活全方位服務，獲2022年卓越銀行評比「最佳財富管理」、「最佳品牌形象」及「最佳社會共好」三大獎項。

遠東商銀總經理周添財表示，遠東商銀以客戶為中心（Customer Centric），打造分行「樂活空間」提供全方位產品與通路，讓客戶在樂活空間體驗十樂特色分行結合金融專業、趣味與生活美學等服務。

「小遠贏了」是遠東商銀每週在YouTube影音頻道推出的系列影片，內容多元豐富並貼近大眾生活，例如邀請生活達人介紹美食、私房景點及如何聰明消費等資訊，也會邀請專家團隊分析金融產品及市場趨勢觀點，推出以來廣受歡迎，成功塑造遠東商銀品牌新形象。

環境保護與公益關懷方面，遠東商銀獲「最佳社會共好」獎項，該行1997年起即與伊甸基金會合作發行「伊甸愛心卡」信用卡，只要持卡人使用該信用卡刷卡消費，遠東商銀將提撥刷卡消費金額的0.3％捐給伊甸基金會，匯集成一股推動社會向善的力量，讓愛永續。

遠東商銀強調，面對全球暖化，氣候變遷，遠東商銀以實際行動邀請客戶與員工攜手淨灘愛護地球，為保護生態環境盡一份心力，共同打造遠東商銀十樂金融生活圈。