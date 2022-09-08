國民黨新竹市長參選人林耕仁被民進黨指控交大碩士論文涉抄襲，陽明交大今(8)日表示，已在5日收到林耕仁自行申請調查等相關資料，校方為此已於本日召開會議，確定展開審理，也宣布檢舉案件成立。

針對林耕仁論文抄襲案，陽明交大指出，業依該校〈學術倫理案件處理要點〉之規定受理，並移交形式要件審查小組於今日召開會議，展開審理並決議。

陽明交大說明，依據校內〈學倫案件處理要點〉第6點第1項第1款規定，該案有具體指出被檢舉對象，且明確說明檢舉態樣為抄襲及未適當引註，以及提供相關證據，符合形式要件，因此成立檢舉案件。

陽明交大稱，後續處理程序，將依〈學倫案件處理要點〉第8點第1項第2款規定，移交學院籌組案件所屬學術領域之調查小組，啟動實質調查、程序檢視、審議及處分決定等相關程序。於此同時，校內學術倫理與研究誠信辦公室將依規定，請林耕仁提供「學術倫理案件申請迴避參考表單」給學校。

「本校會依法行政，盡速處理」，陽明交大強調，校方對於學術倫理案件均依程序謹慎秉公處理，調查處理期間，將不再對外說明，待結果出爐後，依〈學倫案件處理要點〉第16點但書規定，將主動對外適切說明。