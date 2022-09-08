演藝人員為了拍戲時的人設，有時需在身材及造型有所突破，甚至得在短時間內改變體態。大陸有位演員馬程程，便曾為戲增胖到100公斤，儘管成功走紅，但交往7年男友，見她變胖的長相立刻甩了她；不過殺青後她立刻減重，成功瘦回巔峰狀態，如今近照曝光，被誇美到像一線女星劉亦菲，還有人笑說，「男友看了肯定很後悔！」

馬程程自小學習舞蹈多年，並奪下全國舞蹈大賽一等獎。16歲那年，她突然決定要報考中央戲劇學院，追逐自己的演員夢想，儘管父母曾一度震驚懷疑，她也努力考進中戲，這些年來參演了不少影視作品，只可惜都是戲分不多的配角，因此演藝表現平平，所幸有男友一路陪伴在身，加上本身堅持才挺過來。

馬程程2018年演小胖妞，很敬業胖到100公斤。(圖/微博)

直到演員生涯第9年，馬程程迎來《歸去來》中的留學生「綠卡」一角，為了飾演這名帶喜感的小胖妞角色，據傳曾一口氣將體重吃到100公斤，過去容貌端莊秀麗，又身材比例完美的她，才終於藉此劇走紅，加上多年累積的演技實力，讓她終於贏來更多的曝光度，知名度因此上升了不少。

馬程程瘦身過後，身材魔鬼火辣。(圖/馬程程 微博)

馬程程戲劇殺青後甩肉，被誇說氣質、長相有點像劉亦菲。(圖/微博)

可惜的是，馬程程的演藝工作才有點起色，與她愛情長跑7年的男友，卻無法接受女友發福模樣提出分手，不過天生樂觀的她，立刻控制飲食和運動。如今的她瘦回鵝蛋臉，四肢修長纖細，還飄散出一股仙氣，不少人都誇說，有點像有著神仙姐姐稱號的劉亦菲。除了替她感到開心之外，也直說「男友看了肯定很後悔！」