新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦以來，迄今已媒合38億4261萬多元的市值物資和善款，超過3472萬人次受益，為感謝各界企業、宗教、團體及圓夢英雄，新北市長侯友宜今頒贈感謝牌給289位代表，新北市愛心大使國際巨星白嘉莉也到場參加，她和侯友宜帶領大家合唱「祝你幸福」，並以「勿以善小而不為」鼓勵社會多多行善。

感恩會邀請白嘉莉、普賢寺釋宗道法師、合環建設總裁黃正勝、嘉威會計師事務所所長張威珍、新潤建設協理劉毅剛和微星科技協理簡文辰等5位圓夢英雄代表，一同倒入象徵各界點滴愛心的流沙，透過大平台匯聚眾人的愛心涓滴，共同成就社福巨河。

白嘉莉說，非常高興再次有機會跟侯市長歡聚一堂，古人說：「勿以惡小而為之、勿以善小而不為」，她很喜歡這句話，身為新北市愛心大使，在侯市長號召下，有這麼多好心朋友們共襄盛舉，她非常高興跟感動。

白嘉莉今年3月受邀擔任新北市愛心大使，當時她捐出2幅絹印版畫，獲贈畫作的合環建設總裁黃正勝和嘉威會計師事務所長張威珍，慷慨解囊捐出1000萬元給新北市好日子愛心大平台，讓她非常感謝，她說，希望透過拋磚引玉，大家共同點燃新北市愛心燈塔，讓它照亮社會每個角落，讓生活更愉快、安定、詳和。

捐贈者代表普賢寺釋宗道法師表示，去年疫情嚴峻期間，他看到侯市長在三峽火葬場，為往生者默默送行，紅了眼眶，因為疫情來得兇猛，許多家人都來不及料理後事；而當市長自己的父母往生，他或在議會備詢；或是堅持先處理捷運三鶯線鷹架倒塌壓到工人事件，再低調返鄉奔喪，如此親民愛民，令他深受感動。

釋宗道法師說，菩薩精神是「但願眾生得離苦，不為自己求安樂！」侯市長的作為，正是人世間活菩薩的象徵。

侯友宜表示，因為中央人均統籌分配稅款問題，造成新北市在社會福利及人均預算為6都最低，所幸民間的愛心無限，好日子愛心大平台3年多匯聚了各界的資源，開發了744個專案，累計3472萬人次受益。像是疫情期間推出待用餐，有1388家餐飲響應，幫助了許多弱勢的家庭。善念就像火苗，一旦點燃了，就會持續不斷，在新北不會遺漏任何需要照顧的對象。

一位單親的王女士表示，她因為要照顧罹患失智的媽媽和發展遲緩的小孩，蠟燭兩頭燒，搞到自己也快得躁鬱症吃藥，所幸樹鶯中心的社工，協助送媽媽到長照機構，幫孩子媒合早療資源，並且贈送待用餐和民生物資，減輕她生活負擔，她特別上台表示感恩。