搶攻肖像經濟商機，饗賓餐旅集團旗下人氣泰式料理「饗泰多」 泰式風格餐廳攜手插畫家Cherng推出「來貘聯名小象杯」，並隨杯附贈冰涼泰飲。為讓消費者用得安心，同時為環境盡一份心力，本次聯名的環保杯皆由Ecozen環保材質製成，經過美國FDA無毒認證，杯蓋選用拉風又時髦的熱帶黃，杯身上可見小象哥與馬來貘一起乾杯或騎著泰國經典嘟嘟車狂飆，個性截然不同的兩個角色，碰撞出可愛不失幽默的反差萌，即日起凡至全台「饗泰多」分店消費即可加購。

「饗泰多」匯集來自泰國各區的特色料理，有泰國街邊小吃，亦有經典在地家常菜，新鮮食材搭配廚師熟捻手法，透過翻炒、蒸煮、酥炸、火烤、涼拌等多樣化技法，將酸、甜、苦、辣、鹹、香等五味顯現在舌尖上，提供消費者豐富多層次的味蕾體驗，標榜獨特的風味讓人一嚐就愛上。

「饗泰多」有多款人氣經典料理，包含霸氣2cm厚度的「冠軍月亮蝦餅」、香氣濃郁口感層次豐富的「黃咖哩軟殼蟹」，以及肉質細嫩的鱸魚搭配新鮮特調醬汁的「清香檸檬魚」，更有經典傳統炸女婿蛋創新而成的「酥炸豬五花尬女婿蛋」。不只料理豐富多元，店內室裝亦別出心裁。

「饗泰多」全台共有9家分店，各店皆呈現不同的泰式風情，不出國也能置身泰國街頭。為展現品牌Chill & Relax精神，「饗泰多」以泰國吉祥物-大象為靈感，發展出個性樂天悠哉的小象哥，You Only Live Once是他的座右銘，自戀的他總是戴著紫色墨鏡出現在店內的各個角落，希望透過讓人會心一笑的安排與鮮明的人物形象，讓每位用餐的消費者，跟著小象哥一起放慢腳步享受美食及每個歡聚時光，即日起凡至全台「饗泰多」分店，內用消費滿1,000元，即可以699元優惠價購買。iEAT會員可使用iEAT愛吃點35點+599元的會員優惠價購買。

「饗泰多 × LAIMO」推出「來貘聯名小象杯」，杯蓋選擇可愛的熱帶黃，一眼就能感受到泰國的熱情，杯身共有2種選擇，「乾杯款」可看見小象哥與馬來貘正在舉杯慶祝相聚，「嘟嘟車款」則可看見小象哥開著嘟嘟車，帶著馬來貘暢遊泰國。凡購買小象杯隨杯附贈冰涼泰飲，共有6款飲料任君挑選，本次同步推出夏日限定特調「泰有料特調」，以香甜涼爽的椰奶碎冰，搭配西米露、荸薺、香蘭布丁，獨特搭配有料又滿足。另還有五款店內人氣飲品，泰國必喝的「泰式奶茶」甜滋滋冰涼滋味，有效抵禦熱帶高溫的肆虐；「饗泰多檸檬茶」酸甜檸檬汁加上綠茶，清爽解渴的消暑祕方；「饗泰多香茅茶」濃郁香茅茶淋上香蘭糖水，清爽又解膩；「荔枝香芒泡泡」以新鮮芒果泥與鮮甜荔枝果肉特調的漸層氣泡飲，在口中綻放夏天的滋味；「椰饗露露」泰式奶茶混搭椰漿西米露，展現泰式熱情的香甜滋味。