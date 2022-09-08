針對日前代子公司如興製衣（柬埔寨）發布處分土地重大訊息，如興（4414）8日召開重大訊息說明交易緣由及過程，並提出六點說明。如興指出，主要是公司無法掌控移轉土地產權時程，為避免影響原合約約定時程，以及公司資金安排，因此取得董事會授權協商解約及找尋新買家。

如興提出的六點說明為；今年1月11日代子公司如興製衣(柬埔寨)公告處分土地簽約案，以交易總金額美金2,050萬元與柬埔寨地產商Mekong Resort Development Construction Co., Ltd.締結買賣契約，其處分資產的目的在於活化資產，讓資源效益極大化。

簽約後如興收訖買方第一期款美金100萬元整，爾後買方將依照合約內容分期支付土地價款。雙方約定於收受第一期款後，賣方開始進行產權移轉文件的備置及交割所需之準備工作。

但，如興指出，持有該筆土地已20餘年，在移轉文件備置的過程中察覺移轉所需文件，因年代久遠而與現行使用文件已然不同，均需要進行更新，然更新過程手續繁雜，曠日廢時，已超過簽約當時雙方所預估期程。

如興在產權移轉準備工作的過程中，也數度尋求原買家協助，包含簽訂增補協議或探求解約的可能性。在無法掌握土地產權移轉時程情況下，為避免影響原合約的約定時程，以及公司資金安排，因此在董事會討論決議，取得董事會授權協商解約及探求新買家的可行性。

如興指出，在經營團隊的努力下，並報請董事會同意前往柬埔寨與原買家友善協商解約條款，及洽談新買家的交易條件事宜。現原買家可以理解如興提請解約的因素，不過雙方就解約條件仍在商議中，待擬定兩平的解約條件，將會另行提董事會報告。

如興指出，與新買家商議結果，願以優於前買家條件與如興締約，以美金2,200萬元購買該筆土地。

新買家為自然人，其家人為該筆土地的前手持有人，對於該筆土地取得與交易流程有充分的了解，有能力並願意自行承擔產權移轉手續。因此，如興將可減輕賣方履行土地產權移轉義務，依約轉而僅為協辦，有助於契約履行。新買家也提供更優於原買家的付款條件，以及以相當土地作為擔保，可有效保障如興價金債權。因此報請董事會同意與新買家進行締約，締約條件保留若如興與原買家未解除契約時，免除我方相關法律責任的條款。

如興強調，此交易案的價金款項，因柬埔寨當地銀行相關程序及作業尚未完成，暫委請集團子公司代收，在符合柬埔寨法令規範及資金匯出實務作業前提下，子公司代收到每一期價金時，將儘速依法依規匯回母公司如興公司，並遵循公司管理權限及相關規範，配合公司財務規劃等安排進行運用，以促進公司健全營運及發展。