高雄農來訊智慧服務內容豐富，除了已經成熟的全國61類作物防災告警及300項蔬果交易價量分析，今年更成功以91項主要蔬果開發「大智莊稼」AI收益分析，農民只要經由輸入種植作物的產量產期，系統就能經由AI演算，預估採收期的市場價格，增加利益。

使用「大智莊稼」AI收益分析，農友只要在Line搜尋「農來訊」官方帳號，點選「AI幫幫忙」的「大智莊稼」就能使用，輸入種植作物的產量、產期，系統就能預估收入，並依照作物特性給予不同的建議，讓AI幫助農友聰明種，決策更智慧！

農來訊「大智莊稼」AI收益分析，主要協助農民於市場選擇、產期調節及替代作物三大策略上，做出有利的抉擇。比如農友欲選擇市場銷售玉荷包作物，系統就可以提供各大批發市場的價量分析及預估收入，幫助農友找到合適的市場通路，協助農民分散風險。

另在產期調節方面，「大智莊稼」AI收益分析則是提供全年產銷概況及市場收入預估，協助農民產期調節，穩定收益。比如高雄農友林麗華偕同幾位農二代成立祥鶴合作社，成為全國最大香瓜產銷履歷集團，一年產期可達3次的香瓜，為了避免滯銷情形，該集團決定透過「大智莊稼」，瞭解出貨時各市場收益的比較，妥善市場規劃，穩定收益。

此外，「大智莊稼」AI收益分析在替代作物策略上，則是提供農民替代作物的決策輔助，比如高麗菜價格上揚，農民一窩蜂搶種時，系統會依現今市場銷售情形等，提供農民選擇可以改種青江菜或小白菜等蔬菜，並協助比較不同作物的預估收入，幫助農民種植行為前的決策輔助。

高雄市農業局表示，「大智莊稼」AI收益分析是長期研究農民種植及生產銷售的科室內專業人員建立的專家系統，主要目的在於協助農民分散風險及穩定收入，該系統上月剛出爐，農友表示，農來訊隨時隨地就能查詢到第一手的氣象及市場資訊，經由大智莊稼又能評估成本及產量，將可有效提升年輕人務農的意願。

除了大智莊稼，農業局去年也透過數位部產業署AIGO計畫的資源，協助開發木瓜成熟度AI影像辨識，提供農民選別、採購規格到購買食用成熟度的參考，今年更進一步協助黃檸檬導入AI智慧選別，讓電腦也能揀檸檬，效率更相對人工作業提高6倍。

農業局長張清榮表示，農業局除了持續開發農來訊的加值應用，積極導入AI，並將有關成果持續開放，再透過補助計畫協助農產業及資服業合作，公私協力持續加速高雄智慧農業落地永續，2年預計建置40案，其中已有20案介接農來訊有關資訊，未來將持續推動補助方案，讓農務更智慧。