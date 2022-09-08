隨著中共20大召開日期迫近，大陸出現疫情地區正陷入清零苦戰。已經封城多日的四川省成都市昨日宣佈再延長7天封控，並收緊每戶出門採買頻率，以實現全市社會面清零。另外在近期封城的貴州省貴陽市一座居民多達40萬人的社區卻傳出物資不足的呼救聲，有居民上網求援，聲稱有鄰居已3天沒吃飯，希望社區能伸出援手。

綜合陸媒報導，早前封城的成都市原先宣布執行一周「原則在家」的政策後，於昨日晚間期限屆滿，市民期盼全面解封希望落空。成都當局表示，尚未實現社會面清零區域的市民必須繼續嚴格遵守居家防控措施，為堅決阻斷病毒傳播鏈條，力爭再用7天時間繼續深入推進社會面清零攻堅行動，並採用「分區分級」實施社會面管控措施，有16個區從每戶1天1次出門採買縮成2天一次，以實現全市社會面清零目標。成都人在網上抱怨稱，今年過不了中秋節了，要繼續被封在家中。

此外，近日疫情升溫的貴陽市，全市部分區域實施臨時靜態管理，其中號稱全國最大、有40萬居民的貴陽花果園社區出現物資不足的情況，有網友發文稱有鄰居已「餓了3天沒吃到飯」，希望鄰居們發揮互助精神，救助這些斷糧多日的居民，網友則批評，政府保證物資供應沒有問題，但實際上根本做不到，「不敢相信這種事情在疫情第3年還會發生」。

「貴陽物資」一關鍵詞隨即登上微博熱搜後，花果園社區所在的貴陽市南明區防控指揮部當天發公開信，就居民生活物資供應不足問題公開致歉，並稱正全力以赴解決處理，盡最大努力遏制疫情傳播風險，保障居民基本生活需求。