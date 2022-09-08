國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（國防部提供）

國防部今天（8日）發布最新台海周邊海、空域消息，到今天下午17時為止，共偵獲共機45架次(逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域25架次)、共艦7艘次，其中包含一架次TB-001無人機。

國防部表示，今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的25架次共機，包括TB-001無人機1架次、蘇愷-30機12架次、殲-10機2架次、殲-16機4架次、殲轟-7機4架次、殲-11機1架次、運-9通信對航機1架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。