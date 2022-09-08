工業電腦大廠樺漢（6414）8月營收重返百億大關，以103.92億元，月增8.3％、年增41.2％，改寫歷史次高。公司表示，主要受惠三大事業體營收規模穩健放大，加上歐洲廠業績注入，進一步推升營運動能。

樺漢旗下三大事業體工控設計、品牌通路、系統整合8月營收年增率分別為64.2％、-1.2％、74.2％，帶動集團整體營收規模放大。在樺漢個體方面，8月營收也繳出月增40.5％、年增51.1％的大幅跳增成績。

樺漢累計前8月合併營收711.92億元，較去年同期的573.09億元增加138.83億元，年增率達24.2％，創歷年同期新高。

法人預估，在料況供貨回穩順暢下，除了歐美市場的智能零售、智慧金融、彩票博奕等客戶的訂單出貨暢旺外，也有工業網通及智能家居需求的回升、以及匈牙利布達佩斯工廠起步發展的新業績挹注，可望挹注樺漢未來獲利更上一層樓。

展望未來，樺漢謹慎面對全球通膨、升息等不利因子的干擾，以及歐洲因能源危機恐對經濟及市場需求帶來的挑戰，從目前在手訂單金額持續創新高來看，來自歐美市場的智慧零售、智慧金融、彩票博奕等客戶保持良好的拉貨力道，且樺漢與彩票博奕客戶共同開發的大型遊戲機台與彩票機新訂單，預計第四季起逐步加入生產排程中。

另外，樺漢指出，就產業趨勢來看，目前已明顯感受到來自包括風力、太陽能等綠能，以及軌道交通、基礎建設的客戶對於工業物聯網與邊緣運算等產品的訂單需求增溫。

尤其是歐美市場客戶，積極與樺漢討論增產追量的可能性，持續帶動訂單保持良好的能見度，有助公司營運維持高穩定的成長動能。