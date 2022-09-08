邑昇（5291）公告2022年8月合併營收1.30億元，累計前8月營收為10.79億元，較去年同期持平。

邑昇8月份營收受惠e-bike電動輔助自行車陸續交車挹注，推升8月營收維持在1.30億元水準，由於PCB事業中，終端消費性電子需求趨於疲軟，然邑昇持續一貫以工控、工業電腦、醫療等高階利基型市場為主，消費電子占比小，分散產業風險策略下，使這波消費電子市場下修對邑昇影響程度較低。

LED自行車燈在海上運輸緩解、各項料件陸續到貨後，訂單生產出貨至年底無虞，邑昇旗下LED自行車燈為自行研發設計，採用二次光學照明，具有高流明及高安全之特性，過去持續與歐美一線品牌車廠合作，亦配合歐規推出符合e-bike需求之智慧型車燈、遠端遙控系統、電動輔助自行車燈、魚眼前燈等，在e-bike市場規模持續擴大下，LED自行車燈有機會維持營運動能。

未來邑昇將持續朝多角化經營方式布局，過去從利基型PCB事業，跨足LED自行車行動照明，如今由邑昇自主研發、台灣在地生產製造之e-bike電動輔助自行車事業已開始萌芽，延續邑昇一貫利基市場特性，在EuroBike自行車展後反應熱絡，持續與當地合作夥伴努力開拓，預期能成為未來主要成長動能之一。