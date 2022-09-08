新台幣兌美元8月貶破30元大關，壽險業靠匯率穩定獲利。新光金控8日公告，8月稅後獲利27.14億元，累計前八月稅後賺70.52億元，同比仍衰退64.4％，每股稅後獲利0.43元，但子公司新光人壽因省下大量匯兌成本，帳上外匯準備金已逾235億元，創歷史新高。

新壽8月單月增提逾46億元的外匯準備金，扣掉強制提存部分，等於單月兌換利益（未扣避險工具成本）逾80億元，在資本市場波動時，可穩定壽險公司獲利，新壽8月稅後獲利16.67億元，是近七個月的新高，累計前八月稅後獲利26.26億元。

新光銀行今年是新光金獲利穩定力量，8月稅後賺7.02億元，累計前八月稅後獲利47.12億元，已超越去年同期的47.06億元，主要是因為升息加上放款成長，讓利息淨收益同比成長14％，但因為資本利得部分沒有去年多，因此獲利小幅增加。

新光金證券子公司元富證券調整投資及避險策略，8月稅後獲利3億元，累計前八月終於轉虧為盈，稅後獲利0.04億元。