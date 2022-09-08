台灣大哥大16年來第15度獲選全國大型企業前10名，由台灣大林之晨總經理代表領獎。（台灣大哥大提供）

第16屆《天下永續公民獎》今(8)日舉行頒獎典禮，致力推動永續工作的台灣大哥大勇奪全台大型企業第8名，第7度拿下電信產業第1名。今年台灣大在「公司治理」、「環境永續」、「企業承諾」「社會參與」等四大評比構面皆拿下優異成績，更是16年來第15度獲選全國大型企業前10名，代表台灣大哥大推動ESG的決心與成果備受外界肯定。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大積極投入永續發展、推動ESG的腳步從未停歇，不僅是台灣第一家加入國際再生能源倡議組織RE100的電信業者、承諾全公司2040年百分之百使用再生能源，更將2022年訂為Net Zero淨零元年，正式通過2050年達成淨零排放目標。為了進一步帶動產業重整與發展、發揮珍貴頻譜資源整合效益、提升行動通訊基礎建設成效、促進節能減碳，台灣大致力推動與台灣之星合併案，如獲得主管機關同意順利合併，將可減少1套3G網路之重複維運和數千個重複布建之4G基地台站點，替台灣節電、減碳盡一份力，為產業發展與環境永續發揮正向的影響力。

代表台灣大哥大出席領獎的林之晨總經理，特別針對台灣綠電供給狀況提出建議，他表示根據統計，目前加入RE100的台灣企業綠電需求量約為300億度，加計未來幾年可能要加入RE100的企業後，每年的綠電需求大約是1,000億度，但目前台電一年的綠電發電量約為100多億度、民間的綠電發電量為約為30億度，這兩個綠電供應每年增加都不到10億度，整體綠電供不應求。所以最重要的是共同促進綠電廠的興建，增加綠電供給量。林總的呼籲也立刻在現場獲得經濟部次長曾文生正面回應，表示政府也注意到這個問題，期待未來一年會增加80億度綠電，讓企業採購。

在今年的評比中，台灣大哥大「公司治理」成績深受肯定，台灣大董事會成員組成多元，不僅延攬國際電信專業人士擔任獨立董事，獨立董事席次占比過半更創電信業先例，獲評審一致肯定，獲得第4名的佳績。此外，台灣大連續8年於公司治理評鑑中獲選前5%，並於今年在國際權威性財經媒體《Institutional Investor機構投資人》公布的「2022年度亞洲最佳管理團隊」評選結果中，獲得亞洲區（不含中國）電信業總分排名高居第一，並榮登「最受尊崇企業」(Most Honored Company)之列，總經理林之晨更獲選「最佳執行長」第一名的殊榮。

台灣大哥大視員工為永續成長夥伴，今年在「企業承諾」面向也獲評審給予「完善疫情支持、支持同仁育兒照顧」的評語，取得第6名的肯定。台灣大除了在疫情期間率先推動居家辦公守護員工健康，更持續推動 Hybrid 型組織，每月給予員工10日居家上班彈性，兼顧工作與家庭的平衡；同時提供優於法令的一條龍完整育兒福利，女性員工整個孕期及生產後有薪給假高達77天，今年每胎生育津貼更由3千元大幅提高至6萬元，員工育有6歲以下子女每年再領1萬元育兒津貼，最高共可享12萬元福利金，此外，亦提供「育兒信貸方案」，以優惠利率降低員工的育兒負擔。去年台灣大出生新生兒共187人，公司粗出生率為32.08，遠高於全台粗出生率6.55。

在人才招募與培育上，台灣大今年宣布起薪調整增幅超過7%，提供優渥、具競爭力的薪資吸引年輕人才加入，並以人員對事物充滿熱忱、具備快速學習能力並付諸行動的「學力」，作為衡量人才的重要標準，以多元的線上與實體課程打造同仁的「遠見力」、「轉型力」、「科技力」、「數據力」、「洞察力」、「創新力」等六大學力，去年全體同仁平均學習時數高達62.5小時，同時積極鼓勵同仁在職進修、制訂人才培訓方案，並透過AppWorks School培育新創人才，提供20周全薪學習機會，協助員工開啟更廣泛的職涯發展。

在「社會參與」面向，台灣大持續結合企業科技核心，以「用科技擁抱愛」為主軸，發展超過20項社會參與專案，內容涵蓋社區關懷、科技公益、科技共融，以及社會急難應變等多元面向服務。去年疫情期間率先啟動「一人一平板 停課不停學」募捐活動，與7家NPO為弱勢學生發起2波平板募集，讓偏鄉學童有設備可以參與遠端教學。台灣大除了認捐200台全新平板，也透過自行開發維運的「微樂志工」公益媒合平台，邀民眾一鍵快速認捐，2個月總計捐助並出貨2,257台平板。此外，台灣大更透過「Bilingual Online百齡果」在線遠距志工英語陪讀計畫，投入20位志工線上陪讀，教學陪讀時數超過960小時，讓弱勢孩子有更多數位學習的機會，藉科技力量翻轉人生。

「環境永續」是台灣大哥大特別重視的面向，除了積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)，2021年在ESG發展上更明確訂立52項KPI，於14項環境永續指標中共有13項達標，共省下1,054.7萬度電。不僅如此，台灣大從2021年底即啟動Net Zero規劃，具體規劃自建再生能源電廠比例佔7成，並於2040年達成RE100、100%使用再生能源的目標，同時設定階段措施以達成2050淨零排放的承諾，獲評審「減廢成效佳，減碳企圖心強，2050淨零排放階段目標與路徑具體」的正面評價。截至2021年，台灣大已取得12.46 MW綠電容量並發電，今年底前估計將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2,495萬度，為地球減碳近12,524公噸，替台灣節能減碳帶來正向影響。