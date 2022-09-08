為協助園區企業覓得好人才，臺中港、前鎮、楠梓科技產業園區陸續於14日、15日及22日辦理3場次徵才活動，釋出逾800個職缺，想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面洽談的絕佳機會。為配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，敬請參加徵才活動民眾入場佩戴口罩，並配合量測體溫及防疫措施。

臺中港科技產業園區徵才活動與臺中市政府沙鹿就業服務站合作，將於14日上午10時至12時30分在該分處訓練教室（臺中市梧棲區大觀路6號3樓）舉辦，現場前50位求職者將致贈精美紀念品。參與聯合徵才廠商皆為臺中港科技園區優質且知名上市或外商企業，計有華德動能、昇陽半導體、宏全公司、今國光學、宇隆科技、成偉食品、新萊應材及積水塑膠等8家，應徵項目包括研發機構工程師、製程工程師、自動化設備工程師、CNC車銑床工程師、焊接工程師、品保人員、生產線儲備幹部、倉管出貨員等，超過300個職缺，各家公司制度完善、福利優厚、薪資更上看6萬。

前鎮科技產業園區徵才活動與高雄市政府訓練就業中心合作，將於9月15日（星期四）上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區中一路2號後棟2F）辦理，此次參加徵才的廠商有日電產三協、旭宏科技、昶亨科技、華東科技等4家公司，職缺項目包括工程師、管理員、技術員、操作員等逾92個需求名額。此外，各家廠商還提供各種員工獎勵如員工旅遊、三節獎金、年終獎金或免費供餐等。

楠梓科技產業園區徵才活動與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務台合作，將於9月22日上午9時30分至11時30分在楠梓科技產業園區（原楠梓加工出口區）從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）舉辦，參與徵才廠商都是國內大廠，有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、長華、滿意人力、國巨、台灣捷康、光寶科技、界霖、台灣通用及鑫長虹等，提供結構熱傳/錫爐助理/品保/Layout/AOI/SMD/設備/製程/軟體/廠設/自動組裝/產品測試/品保/測試隨線助理/客服工程師、生產計劃/資料庫資深管理師、化驗室-化驗員、生產副課長、生產/產品檢驗/沖壓模具維修/烙鐵技術員、儲備幹部、領班、作業員等450個職缺。