台灣連鎖家具詩肯(6195)8月營收出爐，不受民俗月影響，合併營收1.69億元，年增11.17%，累計1~8月營收16.14億元，年增11.44%，續創歷史同期新高。

詩肯表示，8月營收較7月減少14.07%，主要是民俗月期間房市交易相對冷清，而去年與今年民俗月落點大致相同，但8月營收仍較去年同期成長逾1成，且台灣與新加坡NOVA同步成長，顯示在消費市場上幾乎已經完全擺脫疫情陰影，而在傳統淡季能繳出好表現，下半年營運更有望超越上半年。