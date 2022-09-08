高價秋冬裝出貨傳統旺季，機能性服飾出貨比例提升，成衣廠8月營運亮麗；儒鴻（1476）8月合併營收39.13億元，創同期歷史新高，年增53.82%。廣越（4438）八月營收25.59億元，創歷史新高，年成長達77.49%。

儒鴻指出，第三季會是今年營運高峰，第四季則在通膨、客戶消庫存等因素影響下，營運將持平。

除此之外，儒鴻表示，去年生產基地因受疫情隔離政策影響，縮減部分產能造成營收萎縮，致基期較低，今年已恢復正常生產及出口，這也是8月營收創高的原因之一。

功能性產品和運動服客戶訂單比例逐年增加，一向是儒鴻營運成長的動能；儒鴻指出，今年平均單價高的布品出貨比例也較去年高。

儒鴻印尼廠第二期建廠計畫在第二季已完工，每月產能約100萬件，對第三季營收獲利有加分動能。

由於全球服飾市場，因部分品牌廠庫存過高需消化，加上通膨影響消費能力，儒鴻因此認為，第四季的營運應會受到影響，過去傳統的旺季效應會減弱，因此，會以保守的態度看待。

第三季為高價秋冬裝出貨傳統旺季，廣越表示，受惠於旺季效應加上2022年品牌客戶下單力道強勁，今年營運暢旺，訂單能見度已到第四季，產能滿載，營運穩定呈成長趨勢。

廣越指出，主要代工產品類別以中高價位之高端及機能服飾為主，生產技術門檻較高，廣越產品開發及技術能力，應變及調整速度能符合國際品牌客戶要求，合作關係緊密，近年獲品牌客戶擴大下單。

對於明年的營運展望，廣越表示，目前已啟動2023年第一季訂單開發事宜，除持續掌握與既有品牌客戶合作關係，也積極布局新品牌客戶訂單，另約旦生產基地也持續擴張中，集團營運規模將穩定成長。

法人指出，第四季至明年上半年的服飾消費市場及景氣雖變數仍多，但儒鴻、廣越手中訂單能見度高，且，高機能、戶外休閒產品比例高，預估今年營運將創歷史高峰的機率非常高。