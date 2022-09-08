浩子（左）與大霈因主持節目建立革命情感。（公視台語台提供）

第57屆金鐘獎日前公布入圍名單，浩子、李霈瑜（大霈）主持的公視台語台《HIHI導覽先生》首次報名就入圍綜藝節目獎、一般節目類節目創新獎2大獎項。製作單位日前替大霈驚喜慶生時，她曾爽快地將第一個願望獻給節目，許願：「我們今年一定要拿金鐘獎！」沒想到一次入圍2獎，讓所有人都興奮不已。

浩子感性地形容主持《HIHI導覽先生》讓他跟台灣這片土地又重新談了一場深深的戀愛，「我們的戀愛足跡有時候會到阿里山上，有時候會到貢寮的海裡面，有時候會到基隆的港邊，足跡遍布全台。」並建議如果很久沒有談戀愛的感覺，可以收看節目體驗戀愛的滋味。

李霈瑜則真摯地說：「很感謝人生第一個台語節目同時也是第一個棚內綜藝節目是《導覽先生》，能和《導覽先生》這麼專業又用心的團隊工作，能一起為節目創作是再幸運不過的事。」

此外，節目今（8日）晚邀請演藝圈的好爸爸楊銘威、阿翔一起分享帶小孩去露營趣事。楊銘威表示偏好免裝備露營，除了帶小孩比較方便，也比較安全，他分享有一年跨年去露營，晚上吃飯很高興一直喝酒，結果醒來已經2022年什麼都不記得了，放鬆程度讓眾人莞爾。

浩子對他的想法很有共鳴：「我們一樣，現在去現場帳棚都搭好了，裡面乾濕分離，還有冷氣。」楊銘威進一步補充：「比飯店還要好。」阿翔意猶未竟地說：「還有溫泉或大浴缸可以洗澡。」他們口中的露營卻讓李霈瑜一臉嫌棄地說：「這樣很廢耶！」阿翔解釋道：「也是有享受大自然啊！」李霈瑜笑道：「認真露營的人聽到這樣就會呸呸呸！不喜歡！一定要自己來，一定要自己煮飯、自己架帳篷！」