年輕票獨他落後？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，繼同志酒吧舔耳照片引起熱議後，又因公廁政見影片「偷窺」畫面遭砲轟。前立委郭正亮今(8日)在《大新聞大爆卦》節目指出，陳時中在20~29歲的支持度是綠營候選人中少數落後的，反觀台北市長候選人黃珊珊在這年齡層的支持度最高，陳在心急之下所以頻頻出怪招。由於黃珊珊的仇恨值最低，所以綠營現在試圖拉高台北市長柯文哲的仇恨值，看能否把黃珊珊與柯文哲做連結。

郭正亮表示，「他(陳時中)親和力真的很弱！親和力還包括群眾魅力，他這兩個都很弱啦。如果沒有群眾魅力，那好歹你對市政熟嘛，講出幾個讓人家亮眼的東西，他平均一個政策都拖不過兩天，所以到現在人家就沒有什麼印象。他最近就活在一種不確定的恐慌之中，表示他的民調落後，所以他在急啦。那麼多政二代去，一開始當然是對他充滿信心，可以進市府上班嘛，現在發現怎麼會這樣？」

「而且是針對黃珊珊的莫名的恐慌。」郭正亮說，「為什麼呢？因為黃珊珊在20~29歲的支持度最高啊，每一個縣市民進黨都沒有這個現象，唯獨你有，看你急不急？20~29歲在各個縣市，大部分都是民進黨贏啊，就只有陳時中沒有贏啊，那陳時中當然會緊張啊，他就覺得奇怪，為什麼他們會跑去黃珊珊那邊去？所以他才開始出怪招嘛。」

郭正亮指出，「因為他不知道怎麼去爭取20~29歲的選票嘛，所以才會一下子不惜去被熊抱舔耳，一下子爬廁所看馬桶，出怪招，他就以為可以(帶起)年輕人的興趣，覺得很有趣喔，這個怪北北好好玩喔！你以為這樣就有票？這個就是他的問題啊。」

「我看這三個人的民調，黃珊珊她的仇恨值就是最低。」郭正亮強調，「所以現在民進黨終於決定要試別招了，決定去連結柯文哲的仇恨值，因為黃珊珊真的拿到綠的年輕票，所以現在民進黨看能不能把柯文哲的仇恨值拉高，然後去強化黃珊珊跟柯文哲的連結。」

郭正亮提到藝人楊丞琳海鮮事件時則認為，「搞不好你失去的票，才是你選舉要爭取的中間票。」他認為綠營打「笑死」哏圖，換來的反而是各種反嘲諷民進黨執政的「笑死」哏圖，光他自己一個早上就收到10張，所以綠營這樣去狂打楊丞琳，對陳時中頂多起到鞏固基本盤的作用而已。