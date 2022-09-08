金大樂齡大學課程規畫多元化，包含「葡萄酒賞析」、「芳香精油療法」內容豐富。（金大提供）

金大歡迎55歲以上的長者，不限學歷，只要行動自如、識字，均可加入終身「快樂學習、忘記年齡」的行列。（金大提供）

金大歡迎55歲以上的長者，不限學歷，只要行動自如、識字，均可加入終身「快樂學習、忘記年齡」的行列。（金大提供）

國立金門大學專門為阿公、阿嬤開辦的「樂齡大學」第2屆即將開班，即日起受理報名，共60人額滿為止。上課時間為2022年9月27日至2023年6月16日止，共計兩學期36周。每周上課最多2天，上午9：00~12：00，下午14：30~17：30。

金大說明，樂齡大學課程規畫金門島嶼文化、生活新知、健康休閒與專業智能4大面向，包含「認識失智症與失智症防治」、「運動傷害復健」、「肌力訓練」、「基礎繪畫技巧」、「中醫養生保健」、「精油手工皂DIY」、「生活瑜珈」、「綠手指：種植綠植栽教學」、「金門歷史古蹟走讀、文化尋訪」、「水中體適能」、「書法藝術」、「木球」、「團隊建構」、「實用手機app」、「歡樂歌唱Do Re Mi~」、「樂齡投資理財」。

金大歡迎55歲以上的長者，不限學歷，只要行動自如、識字，均可加入終身「快樂學習、忘記年齡」的行列。即日起受理報名，學費5000元，額滿為止。詳情電洽082-313366，或連結官網（QR code）報名。