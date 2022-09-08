爭議4年多台東知本光電開發案，讓卡大地布部落族人分為支持與反對兩派，反對此案的部落領袖多次發起抗議行動。（本報資料照片）

爭議4年多台東知本光電開發案仍有多項法律訴訟未決，其中針對撤銷經濟部核發電業籌設許可訴訟，台北高等行政法院8日判決出爐。台東卡大地布部落與委任律師黃馨雯今天一早就在部落聚會所等候法院宣判（蔡旻妤攝）

爭議4年多台東知本光電開發案仍有多項法律訴訟未決，其中針對撤銷經濟部核發電業籌設許可訴訟，台北高等行政法院8日判決出爐。台東卡大地布部落與委任律師黃馨雯今天一早就在部落聚會所等候法院宣判（蔡旻妤攝）

爭議4年多台東知本光電開發案，台東縣府於去年與廠商盛力能源中止契約，當地卑南族卡大地布部落仍有多項法律訴訟未決，其中針對撤銷經濟部核發電業籌設許可訴訟，台北高等行政法院8日判決出爐，宣判部落勝訴。

卑南族知本卡大地布部落3大意見領袖8日在部落聚會所等候法院宣判，勝訴消息傳出，部落領袖林文祥便紅了眼眶，他說，雖然訴訟贏了，但未感到開心，因為部落4年來分裂對立，光電已嚴重撕裂部落情感。

環境權保障基金會律師黃馨雯認為，從中央到地方政府對於原權的侵害仍持續不斷，呼籲政府與廠商正視並檢討錯誤，勇敢面對，不要再提起上訴。

卡大地布部落領袖、台東縣議員陳政宗強調，諮商同意辦法並未納入部落觀點，只用殖民者角度迫使部落同意。不同文化主體的部落卻要適用單一諮商同意辦法。原民會卻說「這是部落和原民會對傳統領域的看法不同」，顯示原民會根本無法和任何原住民部落溝通。

黃馨雯強調，原民會的諮商同意辦法包含地方政府代行召集制度、家戶代議制等皆違憲，應重新檢討修正。

部落表示，原民會應尊重全台16個原住民族不同的文化習俗，與各部落協商制定因地制宜的諮商同意辦法，別讓知本光電案在其他部落重蹈覆轍。

台東縣府2017年規畫將知本溪出海口北岸、面積161公頃的知本溼地開發為太陽能發電廠，於2018年招商委外後，依原住民基本法需獲得當地部落諮商同意。

當時卡大地布部落會議已經決議不同意開發案，但台東市公所2019年代行舉辦部落諮商同意權投票，結果贊成票187 票，反對票173票，通過部落諮商同意，盛力能源2020年因此獲得經濟部能源局籌設許可。

為此，卡大地布部落族人分為支持與反對兩派，而反對此案的部落領袖多次發起抗議行動之外，也提起行政訴訟。