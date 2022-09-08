爭議4年多台東知本光電開發案，台東縣府於去年與廠商盛力能源中止契約，當地卑南族卡大地布部落仍有多項法律訴訟未決，其中針對撤銷經濟部核發電業籌設許可訴訟，台北高等行政法院8日判決出爐，宣判部落勝訴。
卑南族知本卡大地布部落3大意見領袖8日在部落聚會所等候法院宣判，勝訴消息傳出，部落領袖林文祥便紅了眼眶，他說，雖然訴訟贏了，但未感到開心，因為部落4年來分裂對立，光電已嚴重撕裂部落情感。
環境權保障基金會律師黃馨雯認為，從中央到地方政府對於原權的侵害仍持續不斷，呼籲政府與廠商正視並檢討錯誤，勇敢面對，不要再提起上訴。
卡大地布部落領袖、台東縣議員陳政宗強調，諮商同意辦法並未納入部落觀點，只用殖民者角度迫使部落同意。不同文化主體的部落卻要適用單一諮商同意辦法。原民會卻說「這是部落和原民會對傳統領域的看法不同」，顯示原民會根本無法和任何原住民部落溝通。
黃馨雯強調，原民會的諮商同意辦法包含地方政府代行召集制度、家戶代議制等皆違憲，應重新檢討修正。
部落表示，原民會應尊重全台16個原住民族不同的文化習俗，與各部落協商制定因地制宜的諮商同意辦法，別讓知本光電案在其他部落重蹈覆轍。
台東縣府2017年規畫將知本溪出海口北岸、面積161公頃的知本溼地開發為太陽能發電廠，於2018年招商委外後，依原住民基本法需獲得當地部落諮商同意。
當時卡大地布部落會議已經決議不同意開發案，但台東市公所2019年代行舉辦部落諮商同意權投票，結果贊成票187 票，反對票173票，通過部落諮商同意，盛力能源2020年因此獲得經濟部能源局籌設許可。
為此，卡大地布部落族人分為支持與反對兩派，而反對此案的部落領袖多次發起抗議行動之外，也提起行政訴訟。
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