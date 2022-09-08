日本授權鈴鹿賽道樂園，連假期間推出「中秋94狂」優惠，凡身分證字號E、S開頭、戶籍地在高雄， 全日暢遊只要499元。（SKM Park提供）

9月9日至9月11日，每天下午14：30至15：00，SKM Park Outlets推出川劇變臉等活動。（SKM Park提供）

即將迎來中秋節，SKM Park Outlets高雄草衙 9月9日至9月11日，除了有眾多品牌換季折扣，還有快閃櫃與新櫃登場、美式餐廳TGI FRIDAYS連假期間指定餐點買1送1，及日本授權鈴鹿賽道樂園祭出優惠等，讓連假一站式滿足全家需求。

SKM Park Outlets祭出眾多下殺折扣，BURBERRY南部獨家Outlet店，童裝商品到貨中；Michael Kors中秋限時3日3.5折起優惠；COACH秋季新品全面5折起；Brooks Brothers秋冬Outlet新款6折起；Shiatzy Chen男女秋冬全面5折起；高雄獨家WEEKEND Max Mara系列，秋冬商品也到貨中；POLO Ralph Lauren秋冬系列連假享3件85折、5件75折；Timberland快閃活動5折起、消費滿5500元抵500元；PALLADIUM全面3折起、防水款式5折起等優惠。

而全台唯一日本授權鈴鹿賽道樂園於，即起至9月25日祭出「秋天的第一場旅行」優惠，11項設施暢遊特價650元(原價980元)；9月9日至9月11日連假期間，推出「中秋94狂」，凡是身分證字號E、S開頭、戶籍地在高雄的消費者，購票時出示相關證件，即可享全日暢遊499元，暢玩11項遊樂設施。