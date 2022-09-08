新竹市前市長林智堅論文抄襲案引發不少爭議，是否會引發外溢效應頗受關注。針對民進黨年底九合一選戰是否會有「一屍四命」的情況，民進黨前立委郭正亮今（8日）表示，民進黨有些縣市因本來當選機率不是很高，所以不會成為焦點；他另透露民進黨桃園市長候選人鄭運鵬最近民調在上升。

郭正亮今上政論節目《新聞大白話》，針對主持人提問，林智堅論文案若產生外溢效應，真的會發生「一屍四命」，影響綠營在基隆、台北、桃園、新竹的選情嗎？郭正亮分析，林智堅去教育部提申訴，這是好的方向，但是這不會立刻有結果，行政訴訟通常有兩審，一拖就是拖一年，而林智堅做了這個動作，表示他要追求清白。

郭正亮接著表示，林智堅的問題就是，這個立法院會期焦點就會轉到國安局長陳明通身上，陳明通就要好好因應，也就是在專案報告時，審預算的過程中恐怕會被找麻煩。

郭正亮接著點出，雖然國民黨新竹市候選人林耕仁或國民黨有些候選人，也被人家點名，但因有些縣市民進黨本來當選機率不是很高，所以不會成為焦點。而在桃園市選戰部分，國民黨方面危機處理得不太好，因此，以前對林智堅有點意見、而沒有表態的那些人，已經回流了，所以鄭運鵬最近民調在上升。