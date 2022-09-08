民進黨羅東鎮長參選人黃適超說，檢調不會只辦藍或只辦綠，但會調查賄選用的紅酒。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡6日被檢調依涉嫌違反公職人員選舉罷免法，諭令20萬元交保；吳8日開記者會，質疑檢調單位選擇性辦案「辦藍不辦綠」，明顯是政治操作，籲對手用正當手段進行君子之爭，不要再「白賊」、「抹黑」；民進黨羅東鎮長參選人黃適超說，檢調不會只辦藍或只辦綠，但會調查賄選用的紅酒。

吳秋齡今（8日）在記者會說明，去年志工感恩餐會因疫情關係延期，順延至今年3月合併舉辦，而30日的餐會成員全部是家長會長聯誼會的成員和校長們，並非全部為羅東鎮民；且2日的宴席費用皆是在志工感恩餐會預算裡面執行的。

她強調，30日的餐會主要是為了感謝家長聯誼會裡的成員跟校長們，長期關心羅東鎮教育議題，協助推動班班有冷氣、防疫隔板等政策，及時時給予教育推展的建議，讓羅東囝仔有幸福的教育環境學習。

吳秋齡說，選舉就是把自己份內工作做好，以尋求選民的支持，但前幾天檢調搜索，給了她一個罪名、以20萬元交保，雖然鄉親們加油聲不斷，她心裡還是覺得很不平，感到冤枉。

她指出，感恩的餐會為什麼會牽扯到競選活動，檢調是選擇性的辦案、政治操弄， 很明顯的是「辦藍不辦綠」，為了讓羅東更好，希望這是場乾淨的選舉，而不是用「白賊」、「抹黑」的方式，呼籲所有參選人進行君子之爭。

黃適超回應，檢調是公正、公平的，吳秋齡送紅酒涉及賄選的部分，在20日宴席的50桌，真正辛苦的志工根本沒送紅酒；30日宴席4桌的部分，用公款請了認為對吳選舉有幫助的人，還在餐後每人送一瓶紅酒，呼籲吳要真正的乾淨選舉。黃說，檢調絕對不會只辦藍不辦綠，只要吳不送紅酒賄選，檢調也不會偵辦吳。