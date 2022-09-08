動保處今天辦理寵物防疫教育訓練。（李奇叡攝）

侯友宜頒感謝狀、貓草給新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表達感謝。（李奇叡攝）

疫情時期照顧寵物成一大難題，若確診遭隔離便十分困擾，新北市動保處為此制定「COVID-19居家寵物照護指引」，協助媒合寵物業者幫忙看診、安置，至今已服務6354人次，今天動保處辦理寵物防疫教育訓練，新北市長侯友宜也到場頒予新北市寵物商業同業公會感謝狀，感謝他們協助新北市寵物防疫業務推展。

去年疫情嚴峻，確診者住院隔離治療，共居犬貓無親友可照顧，動保處為協助飼主媒合收容空間，推出全國首創「共居寵物安置」；今年疫情再度升溫，再因應居家照護者飼養寵物「醫療」及「安置」需求兩大面向，特別制定「COVID-19居家寵物照護指引」，協助諮詢民眾媒合寵物計程車、看診及安置等，至今新北市465家特定寵物業於疫情協助安置214隻寵物，已服務6354人次，解決寵物照護問題。

像是住在新北的張金豐，因為確診全家住院隔離，女兒遠在台中無法就近照顧3隻寵物鳥，讓他心中一直掛念家中寵物，無人照顧，經寵物業協助安置，讓他們能安心養病，沒想到3隻鸚鵡在旅館內茶不思、飯不想，終日鬱鬱寡歡，收容店家見狀後緊急聯繫張姓飼主，透過視訊讓鳥寶和主人溝通，每天撥放媽媽錄製的影音，終於讓牠們逐漸進食。

事後張姓飼主請遠在外縣市家人帶回鸚鵡，並製作卡片致贈店家和動保處，感謝他們對鳥寶照顧，這次活動飼主也特別錄製一段影片，感謝在場所有寵物防疫英雄。

為提升寵物店家專業照護防疫技能，動保處邀來嘉義大學動物醫院院長詹昆衛及弘光科技大學老師劉獻岳，介紹犬貓常見疾病，讓新北市特定寵物業者學習正確飼養及防疫觀念，希望能提升寵物業者飼養照護品質，提供消費者更專業的服務。

另為擴大鄰里寵物服務，增加服務據點，新北市政府成立寵物健康生活站據點，提供認養小棧、寵物諮詢、發放寵物認證卡、遺失協尋、寵物消毒及信心經濟等6項服務，動保處也會提供店家超音波造霧消毒機為寵物消毒，目前新北市共成立82間愛心認養小棧，已協助動保處認養出5332隻毛寶貝，歡迎業者一起加入「寵物健康生活站」行列。

侯友宜頒感謝狀、貓草給新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表達感謝，他說，動物保護及生命教育是新北持續努力精進的方向，藉由衛教照護宣導，提升業者專業照護及防疫觀念，同時也感謝店家在防疫期間，呼應社會需求，投入大量時間及資源，協助隔離飼主照護另類家人，善盡企業公民責任。