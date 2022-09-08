住在英國皇室的私宅是什麼體驗？近期旅宿訂房平台Airbnb釋出一件很有意思的物件，外觀看上去就只是棟別有風味的別墅，但其實是英國女王最喜歡的私人莊園之一，王室逢年過節都會前來慶祝，而別墅一上線不出意外引發瘋搶，預約已經排到2024年。

每日郵報報導，桑德令罕莊園位於英格蘭諾克福郡，Airbnb形容其為「一處迷人的世外桃源」，王室成員每年都會到此慶祝聖誕節，別墅分為兩層，可供8人入住，而裡面家具、藝術品都曾放置在皇室住宅中。

這棟別墅在平台上名為「花園別墅」，過去是英國女王首席園丁的住處，裡面共有4間房間，其中2間房間各有特大號單人床，另其他房間則有2張單人床，浴室則有2間。此外戶外還有2個大花園，可以供兒童、寵物奔跑玩耍。

民眾搶住英國女王，預訂排至2024。（圖／翻攝Airbnb）

目前莊園已開放明年的預訂，由於住宿價格浮動，報導指出，如果是明年2月，租金會漲到每晚354英鎊。而物件除了本身條件絕佳外，王室光環更挑起人們的好奇心，釋出後引起民眾熱烈預訂，目前預約已經排至2024年。

值得一提的是，這並非女王首次出租住處，早於英國生活成本爆發危機時，女王就將巴爾莫勒爾堡的幾間別墅出租，並給予民眾優惠價格，最低每人每晚僅需15英鎊左右。不過如果王室需要到此度假，這些別墅都會暫停出租一段時間。