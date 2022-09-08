隨著全新iPhone 14系列全新登場，今日（8日）各大電訊、通路都陸續推出優惠方案，當中最引起消費者注意的，莫過於PChome宣布推出可謂全球獨一無二的「iPhone訂閱方案」，將於明日（9日）與蘋果開放iPhone 14系列新機預購後，晚上9點開放首波訂閱服務，每月最低1534元起即可使用全新iPhone 14，只要每年續約，即能以比原價更低的方式，每年都能換新iPhone，一次滿足消費者對新鮮感的追求，也符合小資族一直捨不得換新機的需求。

PChome率先於台灣市場推出的全新的「iPhone訂閱方案」，主打低月付額、免預繳免押金、專屬保險、年年換新，訂閱周期固定為12個月，消費者只要按照想要的型號訂閱，即能以比手機定價更便宜的總價使用到新機，同時還享有「訂閱期滿的舊機回收及換新服務」，PChome會提前詢問訂閱者續訂後想要的iPhone規格，但訂閱費用就要以當年定價為主去調整，更能使用「零利率無卡分期付款」。

PChome今（8日）宣布推出「iPhone訂閱方案」，邀請廿一世紀數位科技總經理周厚宇（左起）與PChome網路家庭電子商務事業部副總萬岳偉現身說明。（PChome提供）

另外還包含了「專屬手機保險」，訂閱期間享一次2500元的原機維修或置換服務，讓消費者可安心使用，就算合約完結想要買斷手上的iPhone也享優惠價。至於預購iPhone方面，現也推出多元金流支付優惠，除了36大銀行分期零利率、最高可分30期以外，還有首波預購活動期間，刷花旗PChome Prime聯名卡最高回饋28%，目前預計「iPhone訂閱方案」或預購上，都將以全新的紫色iPhone 14 Plus及深紫色的iPhone 14 Pro Max最受歡迎。