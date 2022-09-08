曾獲得「比利時國際木琴大賽獨奏冠軍」的高瀚諺現場演出。（陳信翰攝）

曾獲得「比利時國際木琴大賽獨奏冠軍」的高瀚諺現場演出。（陳信翰攝）

朱宗慶打擊樂團舉行記者會，為戴含芝音樂會《Momento》進行宣傳，戴含芝也在現場演出。（陳信翰攝）

朱宗慶打擊樂團舉行記者會，為戴含芝音樂會《Momento》進行宣傳，戴含芝也在現場演出。（陳信翰攝）

朱宗慶打擊樂團舉行記者會，除了為戴含芝、高瀚諺兩人的獨奏會宣傳外，也推出二團音樂會「青春展擊」與「擊樂旅伴」。現場演出「青 春展擊」的精彩片段，成員們默契十足的搭配下，以各自擅長的曲風，加上多樣化樂器的組合，碰種出不同音樂能量。（陳信翰攝）

朱宗慶打擊樂團舉行記者會，除了為戴含芝、高瀚諺兩人的獨奏會宣傳外，也推出二團音樂會「青春展擊」與「擊樂旅伴」。現場演出「青 春展擊」的精彩片段，成員們默契十足的搭配下，以各自擅長的曲風，加上多樣化樂器的組合，碰種出不同音樂能量。（陳信翰攝）

朱宗慶打擊樂團舉行記者會，藝術總監朱宗慶出席。（陳信翰攝）

朱宗慶打擊樂團舉行記者會，為戴含芝（後中左）、高瀚諺（後中右）的獨奏會與「青春展擊」與「擊樂旅伴」兩場音樂會宣傳。後排中為 藝術總監朱宗慶。（陳信翰攝）

朱宗慶打擊樂團今年再度推出「擊樂新世代《玩樂》系列音樂會」，由二團的十五名團員，分別帶來「青春展擊」和「擊樂旅伴」兩主題的音樂會，以獨奏及不同編制的重奏，搭配多元創作主題的曲目編排，一展精湛的演奏實力與豐沛的藝術能量。

緊接著，朱宗慶打擊樂團戴含芝與高瀚諺也帶來個人的售票音樂會，除了紮實專業訓練基礎與傑出的演奏能力外，對於打擊樂，兩人也各自有獨樹一格的想法與詮釋。

戴含芝《Momento》音樂會，「Momento」即西班牙文「回憶」的意思，戴含芝選擇了自己非常喜歡、很想與大家分享的打擊作品來演繹，戴含芝說：「即使微不足道的日常，都可能為生命中珍貴的片刻，而那些片刻接著片刻，形成力量，讓我是現在的我」，於是戴含芝透過不同屬於她的音樂片刻，營造和觀眾產生共感的時間與空間，製造一段共同記憶。

而高瀚諺曾於2013年勇奪「比利時國際琴大賽獨奏冠軍」，是臺灣首位獲此殊榮的打擊樂家，睽違六年再度舉辦獨奏會；命名取自愛爾蘭電影《Once曾經愛是唯一》，傳達不需說出口的愛，高瀚諺用音樂來講自身的故事，以八種不同曲目來表達不同的情緒與風格。

「青春展擊」由六位默契十足的黃心好、張倚珮、劉昕宜、何欣蓉、陳致欽、王倚軒六位組成，此次的選曲難易度都在挑戰自我，演出者以各自所擅長的樂曲風格，展現個人魅力，加入鼓類、鍵盤樂器，碰撞出更多異想不到的驚喜與能量。

藝術總監朱宗慶表示；「成立打擊樂團逾三十六年來，最令我引以為傲的其中一件事，就是看到打擊樂界人才輩出，今年將這十五位擊樂新秀分成兩組，藉此讓他們持續透過實戰經驗的累積來蓄積能量。」期待他們在台上淋漓盡致地表現！