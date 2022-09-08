俄羅斯的最主要盟友白俄羅斯，開始在距烏克蘭僅20英里(32公里)、距波蘭邊境僅6英哩(9.6公里)的地方上進行軍事演習，名義是「演練解放領土，並重新控制邊境地區」。這和今年2月俄羅斯的特殊軍事行動相當類似，波蘭相當警戒。

英國每日郵報(DailyMail)報導，白俄羅斯國防部周四表示，演習區域在靠近波蘭邊境的布雷斯特市(Brest)、與俄羅斯接鄰邊境城市維捷布斯克(Vitebsk)，開始軍事演習。白俄羅斯是俄羅斯的親密盟友，因此在維捷布斯克的演習更像個幌子，要是僅在烏波邊演習就過於針對性。

數個月以來，明斯克一直抱怨北約國家一直在其邊界附近集結士兵，他說的對象是指波蘭、立陶宛和拉脫維亞，因此明斯克以軍事演習作為回應。這場演習將持續到9月14日，據說有多達7500名軍人、260輛裝甲車以及約30架飛行器和直升機參與。

從俄烏戰爭開打以來，白俄羅斯一直是俄羅斯堅定的支持者，雖然沒有派兵助戰，但是借道給俄羅斯就是極大的助力，雖然北部戰區成功被烏克蘭擊退，基輔轉危為安，但是白俄羅斯的軍事壓力，仍使烏克蘭不能撤掉基輔一線的守軍。烏克蘭高級軍事官員格羅莫夫(Oleksiy Gromov)表示，「烏克蘭武裝部隊準備好應對白俄羅斯演習期間，可能發生的任何事態發展」，言下之意就是，會慎防白俄羅斯部隊的可能入侵。