台灣知名登山家曾格爾，為挑戰『全世界最年輕完成14座8000公尺』紀錄，今天拜會中華奧會主席林鴻道，感謝中華奧會協助她申請西藏通行證與登山證。

林鴻道8日下午接見曾格爾，對她在登山界的傑出表現與成就，表示肯定與敬佩。尤其她挑戰極限、突破自我的精神；堅忍不拔、永不放棄的毅力與耐力，更是值得學習。也是由於她的堅持與努力，才能順利地將台灣精神帶向國際，讓世界看到台灣，是一位卓越的運動家。

林鴻道表示，經與大陸奧會了解，今年因疫情嚴重，西藏邊境不開放，無法入藏登山，更無法核發登山證。但大陸奧會應允在疫情許可下，開放邊境後將優先協助曾格爾申請登山許可證。

曾格爾今年29歲，⽬前正努⼒完成攀登世界上共14座8000公尺高山的計畫。全世界完成此紀錄的只有44⼈，其中女性只佔3⼈，⽽30歲以下無⼈達成。⽬前曾格爾已經完成12座⾼峰，本預計年底前完成最後2座位處中國境內的8千米山峰，分別是「希夏邦馬峰」及「卓奧友峰」，挑戰『全世界最年輕完成14座8000 米』。

在⾼⼭攀登裡，女性在登⼭的成就與表現不如男性突出，⽣理上的限制也造就了諸多不便。但曾格爾從不因此⽽卻步，相反的她更想挑戰⾃⾝的極限，邁向更⾼更遠的巔峰。短短三年以來，迄今已完成12座，在攀登過程中也創下八項世界紀錄，分別是：世界最年輕無氧登頂世界第⼆⾼峰K2、世界最年輕無氧登頂世界第10⾼峰Annapurna、世界最速連攀 K2+Broad peak、世界最年輕速攀登頂巴基斯坦所有五座的8000公尺⼭峰、世界⾸位女性在秋季登頂世界第三⾼峰Kanchenjunga、世界最速無氧連攀四座8000公尺級別⼭峰、世界最年輕完成攀登12座8000公尺級別⼭峰、世界最速連攀G1&G2 — 1. Youngest woman to summit 12x8000m 2. Youngest woman to summit Annap。

曾格爾的目標是希望在今年能完成所有14座8千米級別山峰攀登，為華人與女性創下新的可能，且在30歲前完成也能夠以此創新世界紀錄，讓世界看到華人在世界運動史的成就！