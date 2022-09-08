國民黨台北大安、文山區市議員候選人高揚凱，今日掛出全台第一個「打鐘」大型看板。（高揚凱提供）

國民黨台北大安、文山區市議員候選人高揚凱，批評陳時中將疫苗採購合約封存三十年的荒誕做法，再度發揮「戰鬥凱」火力，今日掛出全台第一個「打鐘」大型看板，以「時鐘膠囊」漫畫造型諷刺陳時中，他也呼籲，市民應用選票封存陳時中三十年，讓「時鐘膠囊」三十年後再來圓他的市長夢。

繼8月底偕同黨籍議員按鈴申告陳時中涉嫌圖利罪後，高揚凱今日於台北市光復南路與基隆路口等處，率先掛出「打鐘」大型看板，以生動的「時鐘膠囊」漫畫，諷刺陳時中「膏端紅酒」無限暢飲，卻閃躲檢驗地把疫苗合約封存三十年。他直言，市民應用選票封存陳時中三十年，讓「時鐘膠囊」三十年後再來圓他的市長夢。

高揚凱指出，陳時中選擇封存爭議不斷的疫苗採購合約三十年，對採購溢價高達近一億美金的黑幕選擇性閃躲，台北市民不需要如此失格的市長候選人，請陳時中回家繼續暢飲「膏端牌紅酒」，到夜店唱他最愛的KTV就好。

高揚凱認為，陳時中至今對疫苗採購合約為何需封存三十年一事講不清楚、說不明白，去年疫情大流行，雙北淪重災區，民眾不僅不敢出門，甚至被南部深綠支持者譏諷為「全台陪雙北坐牢」，陳時中防疫不利難辭其咎。他也批評，遇事能甩鍋就甩鍋，倒對馬桶蓋議題情有獨鍾，笑咪咪的廁所偷窺，低級當有趣。