姚吉慧和李英宏在劇中演一對。（三禾行銷提供）

李英宏曾有恐慌症。（三禾行銷提供）

姚吉慧從幕後人員走到幕前當演員。（三禾行銷提供）

茁劇場最新戲劇《走過愛的蠻荒》今舉辦首映記者會，演員李英宏、姚吉慧、龍語申皆出席。李英宏在劇中母親為思覺失調病患，他透露大學時期就有恐慌症，發作時感覺自己就快要死掉，「眼睛看到都是白的，霧茫茫一片。」

恐懼的狀態時常出現，李英宏有時會擔心自己不好，甚至睡到一半會驚醒，必須奔到陽台大口喘氣，接近20分鐘才能呼吸過來，這種深層恐懼甚至令他懼怕睡覺，「我常常擔心會治不好，走在路上也怕發作，這種病不會跟妳預約它何時會來。但是，沒想到透過演戲，把一層一層的自己剝掉 ，恐慌症竟然有好一些。」

李英宏從饒舌歌手成名，曾度過幾年默默無名的日子，當時要去女友家拜見對方家長，根本是不能提起的話題，「以前會對自己自卑，覺得自己沒有成績，我的精神狀態也比較難連結到別人，直到出第一張專輯，慢慢建立起自己的生活，懂得跟環境相處，我才敢到對方家裡。」他大笑說，希望對方家長有聽他的歌，因為要透過音樂，讓對方和自己父母理解自己。

他和姚吉慧在劇中演一對，戲中2人都是敏感型性格，拍戲時互相配合，沒想到，殺青隔天手機沒有通告訊息，兩人都感到很失落，姚吉慧說「真的很像失戀，有種哀傷，怎麼今天沒通告，只好聽英宏寫的主題曲，聽他創作的歌很有感覺。」

李英宏和姚吉慧2人都是瘦子，姚吉慧透露，每次擁抱都會撞到他的肋骨，「劇中我騎摩托車載他，要一直確認他沒被風吹走。」而2人在現實生活中也與各自伴侶穩交中，姚吉慧大讚男友體貼，「他有陪我一起走過愛的蠻荒， 我有時帶著壓力回家，但因為劇情我笑不出來，會擔心那天拍戲的得失，但男友會接住，之後我們再好好聊，是很大人的成熟戀情。」

《走過愛的蠻荒》將於9月10日每周六晚上9點在MyVideo獨家線上首播。