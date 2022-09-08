在農業委員會農糧署輔導下，嘉義大學食品科學系在蘭潭校區正式成立柚子研究中心，8日記者會也同步展出手搖飲業者搭配時令季節新鮮果肉的成品。（呂妍庭攝）

在嘉義大學柚子研究中心成立記者會上，有業者展示鮮果加工技術，只要打開包裝，就是一杯新鮮柚子果汁。（呂妍庭攝）

在農委會農糧署支持下，嘉義大學食品科學系跨校合作，成立柚子研究中心。（呂妍庭攝）

為解決柚子滯銷問題，嘉義大學食品科學系首度跨校合作，與中興大學、高雄科技大學合作，成立柚子研究中心，今啓動儀式上，農糧署副署長姚志旺除強調外銷持續推展，也希望透過柚子研究中心產官學三方面的合作，建立新型態柚子加工與開發體系，讓國產文旦柚不僅全年可吃，更有機會出口賺外匯。

今年因氣候關係，國產柚子產量比去年略減，但外銷減少，文旦柚鮮果滯銷影響農民收益，在農糧署支持下，嘉大食品科學系助理教授張文昌攜手中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛、高雄科技大學水產食品科學系副教授侯智耀，跨校成立柚子研究中心，張文昌說，跨校成立研究中心是第一次。

張文昌說，他從3年前開始投入柚子加工研發，因柚子加工是持續進行，這次在農糧署計畫經費支持下成立研究中心，未來會著重輔導加工業者從柚子脫皮、剝取果肉到應用加工技術，延長果肉保存期限至後續開發新品上市上架，以一條龍式服務，提升我國食品加工業者多元利用國產文旦柚果肉，增加文旦柚市場銷量。

姚志旺說，為提升柚子產業商品競爭力，希望藉由跨校整合串連3校之研究開發能量，與產業積極互動，再搭配工研院、金屬中心及食工所合作開發自動化加工系統，希望從原料、生產至供應端共同努力，提升柚子新的附加價值，讓消費者全年都可以吃到新鮮柚子果肉。

姚志旺說，雖大陸禁柚子銷至對岸，但日本、香港等國銷量逐漸增加中，除外銷市場，國內市場也要努力，鼓勵民眾吃柚子、挺柚子，另加工量也要提升，目前東部已有400噸的大果加工做成精油，希望加工量可以超越預定的2500噸目標。

今下午在嘉大蘭潭校區舉辦成立柚子研究中心暨加工手搖飲應用推廣記者會上，包括姚志旺、嘉義市建設處副處長羅資政、台灣區飲料工業同業公會理事長翁聰賢及、嘉義市糕餅公會理事長陳文興等來賓參與，另現場也有多家知名手搖飲業者展示文旦柚調製手搖飲品，以及柚子醬、柚子冰、柚子香腸等商品展示。