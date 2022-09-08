知本光電案爭議不斷，當地卑南族卡大地布部落分為支持與反對兩派，反對派多次發起抗議行動。（本報資料照片）

知本光電案爭議不斷，當地卑南族卡大地布部落分為支持與反對兩派，反對派多次發起抗議行動。（本報資料照片）

爭議4年多台東知本光電開發案，台東縣府於去年與廠商盛力能源中止契約，當地卑南族卡大地布部落仍有多項法律訴訟未決，其中針對撤銷經濟部核發電業籌設許可訴訟，台北高等行政法院8日宣判部落勝訴。部落呼籲原民會檢討修正諮商同意辦法，勿重蹈覆轍；原民會回應，尚未收到判決書，未來將聽取各部落意見滾動式修正。

卑南族知本卡大地布部落3大意見領袖，與環境權保障基金會律師黃馨雯8日在部落聚會所等候法院宣判。黃馨雯說，從中央到地方政府持續侵害原權，呼籲政府與廠商正視並檢討錯誤，不要再提起上訴。

卡大地布部落領袖、台東縣議員陳政宗強調，諮商同意辦法並未納入部落觀點，只用殖民者角度迫使部落同意。不同文化主體的部落卻要適用單一諮商同意辦法。原民會卻說「這是部落和原民會對傳統領域的看法不同」，顯示原民會根本無法和任何原住民部落溝通。

黃馨雯強調，原民會的諮商同意辦法包含地方政府代行召集制度、家戶代議制等皆違憲，應重新檢討修正。

部落表示，原民會應尊重全台16個原住民族不同的文化習俗，與各部落協商制定因地制宜的諮商同意辦法，別讓知本光電案在其他部落重蹈覆轍。

對於部落要求諮商同意辦法，原民會專員曾興中回應，目前尚未收到此案判決書，收到後會依據判決理由做後續處理；另依各地方政府回報，諮商同意辦法自2016年實施以來，已有96案進入同意程序，部落議決同意有79案，同意比率達82％，超過8成都順利進行。也因部落要求諮商同意辦法在世界各國相當罕見，原民會持續聽取各部落意見，滾動檢討修正。