香港特區政府8日公佈更新「疫苗通行證」安排，降低「疫苗通行證」的適用年齡至5歲，以進一步保障兒童健康。此新安排將從9月30日起分兩階段推行。第一階段起，5至11歲兒童接種第一針疫苗時間未滿三個月才能符合「疫苗通行證」要求。如果接種第一針疫苗已滿三個月，則須接種第二針疫苗。

根據大陸央視報導，第二階段則從11月30日開始，屆時5至11歲兒童的「疫苗通行證」接種要求將統一為已接種第二針疫苗。

所謂的「疫苗通行證」是香港特區政府推出的重要防疫措施之一，所有人員進入餐廳、學校及體育館等指定場所時，須展示「疫苗通行證」並符合要求才可進入。

因考慮到部分兒童沒有展示「疫苗通行證」二維碼的智慧型手機，兒童或家人可攜帶及出示印有二維碼的紙張或手機截圖，作為「疫苗通行證」之用。此外，「安心出行」流動應用程式將加入新功能，讓家長同時儲存子女的「疫苗通行證」以方便進入規定使用場所。