十字路口要停、看、聽！有名駕駛的行車紀錄器拍下發生在桃園的一起車禍，駕駛開車在紅綠燈口前欲左轉，豈料，有位男學生從駕駛車輛的右側加速往車頭切進來，似乎也要在路口左轉，由於前方還有輛汽車，男學生疑似視線被阻擋外，並且未發現對向車道有輛機車要直行，男學生便和機車撞成一塊，開車的駕駛看了之後，也脫口說出「活該」，以表達被「危險切車」的不滿。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段21秒影片，影片拍攝地點位於桃園市桃園區中山北路與莒光路路口，駕駛欲從莒光路左轉至中山北路，此時，從右側出現1位男學生以飛快的速度超越該駕駛，並且，也要左轉中山北路，豈料，疑似視線阻擋，男學生未發現對向車道有機車要直行通過，2人便撞在一塊，男學生瞬間被拋飛倒地，機車駕駛也慘摔在地，車上的駕駛也脫口說出「活該」，並指出該學生從車頭(右側往左側)切出去，非常不滿；原PO也在貼文寫下「大家想要的結局」。

影片一出，網友紛紛留言表示「最討厭騎Ubike的，老是在路上橫衝直撞」、「飛起來了」、「腳踏車真是三寶，亂入鬼切害到機車，如果變成汽車就完蛋」、「駕駛說出大家心聲，活該」、「司機穩健的油門，看就知道老司機了」、「無言的結局」、「年輕人終究是年輕人」、「騎車的很衰」、「讀書讀到腦子進水了？不知道十字路口要停看聽嗎？一直衝！」。