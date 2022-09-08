新北市政府推出「新北購遊趣」振興方案，在新北消費滿300元登錄發票有機會抽中300萬元露營車。（陳慰慈攝）

為振興疫後經濟，新北市經發局串聯各局處推出「新北購遊趣」振興方案，包含「走跳趣」、「抽獎趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」五大主題，其中「抽獎趣」將在10月中推出，9月在新北消費滿300元的發票屆時也能登錄，最大獎是300萬元的露營車。新北市長侯友宜今出席「新北購遊趣」宣傳記者會時表示，歡迎民眾到新北消費抽大獎，期待帶動更多消費，振興庶民經濟。

侯友宜表示，新冠肺炎疫情影響我們的生活已近3年，對於振興庶民經濟的努力，市府一直是全力以赴，針對公有市場攤商部分，今年8至12月持續減收50％使用費，另隨著疫苗接種逐漸普及，市民朋友已迫不及待想要好好安排旅遊的行程，今年以鼓勵市民外出遊玩為核心，規畫系列振興方案。

從30條旅遊公車路線，每段票價只需銅板價5元超低優惠價的「走跳趣」，到上百項從商圈到藝文、音樂祭與文化節等，各式多元豐富活動的「遊樂趣」和「文藝趣」，吃喝玩樂可謂一應俱全。無論是家族旅行、閨蜜好友出遊或背包客，都能找到盡情玩樂新北的方式，讓大家賴在新北享玩、享買、享優惠，讓消費留在新北，再創疫後旅遊新商機。

經發局表示，今年「新北購遊趣」主打在新北就可以一路遊玩到2023年，每月都有非常多豐富有趣的活動。而新北消費抽獎活動10月中即將上線，民眾從9月起在新北店家消費滿300元皆可登錄參加，每張發票享有1次抽獎機會；使用電子發票可享有雙倍抽獎機會；活動期間到指定場館，如公有場館、觀光工廠、運動中心等消費，抽獎機會三倍送！