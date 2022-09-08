民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，近日公廁免治馬桶政見影片「偷窺」畫面更是負評如潮，隨後又出現內政部「笑死」哏圖攻擊藝人楊丞琳，被認為是操作對立轉移焦點。國民黨台北市議員候選人高揚凱今(8日)在《大新聞大爆卦》節目指出，英系的作戰方式與傳統民進黨不同，是利用哏圖、網紅來做同溫層的邊圍發散效應，凡事不管道義是非先訕笑再說；但其他派系都冷眼旁觀看他們怎麼玩，所以現在顯得有些孤立無援。

高揚凱表示，「『笑死』在民進黨的年輕人裡，他們很愛講這句話。而(內政部長)徐國勇很愛講『笑死』這句話，我也有從其他人那邊聽到。但整件事情，其實民進黨的朋友也有跟我講，他們是不同派系的，他說英系的作戰方式跟其他派系不一樣。」

「有人說(民進黨)秘書長林錫耀開了一個戰線嘛，那為什麼他要開這個戰線？」高揚凱說，「其實這才是我們所熟知的民進黨，2014、2013太陽花以前的那種民進黨，他比較像是那種民進黨，我告訴你我做過什麼樣的事情，我為我的政策做辯護，這個是比較傳統型的民進黨。」

高揚凱指出，「而現在我們所熟知，一直做哏圖、一直用網紅等等來做邊圍發散的，這種是比較現代型態的民進黨，但真的是現代型態的民進黨？不，它是英系的民進黨。為什麼這麼說，他們有跟我分析過一件事，其實英系有一個特點，圍著小圈圈來取暖，意思是他們很容易聚集在一起，利用自己的方式，想辦法取暖之後增加信心，然後一直往外擴散。」

「但是這種方式有一個缺點，他們並不管江湖道義。」高揚凱強調，「對或不對，他們都不管，他們就只想說，我們就先訕笑、先取笑，這就是為什麼這次『笑死』這個這麼簡單的一句話，我們平常可以做，你堂堂一個內政部，你可以用在新聞稿上嗎？你可以用在內政部相關的文宣上嗎？」

高揚凱說，「我不得不說，創意歸創意，但該嚴肅的時候，你還是得嚴肅一下，你不能說以後所有東西都流於口語，不能這麼做嘛。可以接地氣，但不能在分寸上拿捏不好，這件事情反彈到所有民進黨人身上，其實反彈蠻大的。各派系也都在看，今天英系你在陳時中這一場裡面，你到底怎麼玩？看你接下來玩成什麼模樣，所以你看起來它好像孤立無援，其他人等著看。」