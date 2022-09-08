首屆「新北企業精典獎暨女傑獎」今舉辦頒獎典禮。（李奇叡攝）

首屆「新北企業精典獎暨女傑獎」以「勇於創新」、「展望國際」、「穩健永續」、「深耕新北」4大面向，展開半年評選，最終遴選出62家企業及10位傑出女性主管，今舉辦頒獎典禮，新北市長侯友宜也蒞臨頒獎，並期望企業能夠根留新北，創造更多機會和價值，而女性佔新北總人口數51％，許多優秀女性扮演推動產業發展的關鍵力量，歡迎女性留在新北，成就不凡自我。

侯友宜表示，新北市公司、工廠與商業家數合計超過30萬家，市府推出「招商一條龍」服務、「中小企業輔導團」等多元產業輔導措施，吸引許多外商進駐新北，也不乏有獲《天下》、《商周》、《數位時代》認證的百大臺灣優質企業在新北生根發展，為表揚新北在地企業永續經營理念，特別辦理「新北企業精典獎」及「新北企業女傑獎」，透過表揚展現更多產業量能及國際實力，並期望企業能繼續根留新北，為新北創造更多機會、價值。

近年因疫情衝擊，各行各業大受影響，經發局表示，為感謝工業會、商業會以及各廠商協進會齊心推動公共事務，讓業務推展更加順利，因此特別頒發「服務貢獻獎」肯定各公會對新北產業的服務貢獻，期許未來繼續發揮協調功能，帶領各業邁向新局，再創高峰。

經發局說明，本屆「新北企業精典獎」分為「新創績優」、「創新研發」、「多元服務」、「投資貢獻」、「能源典範」及「世代傳承」等六大類組，由26位產官學界委員在百件參賽單位中評選出18家企業；南亞科技、光寶科技、正隆、東森得意購及群光電子則被評選為「精典非凡企業」，另外加開「優質潛力企業獎」與「潛力企業獎」，鼓勵企業持續精進。

而「新北企業女傑獎」報名人數也是眾多，最終選出萊禮生醫科技股份有限公司董事長王綉子、加豐橡膠工業股份有限公司董事長宋佩霓、遠東百貨股份有限公司董事兼總經理徐雪芳、寬泰食品股份有限公司董事長張桂榛、英紡企業股份有限公司董事長葉淑麗、凱裕商旅股份有限公司總經理杜蕙玲、富鈞水資股份有限公司總經理鄭詠紜、群光電子股份有限公司副總經理兼集團財務長林玉玲、南亞科技股份有限公司工業工程處處長王心萍、聯寶電子股份有限公司財務長閻立利等10位傑出女性。