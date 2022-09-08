日月潭必吃美食阿婆茶葉蛋創始人「鄒金盆」，8日家屬證實阿婆已經辭世，因不敵癌症享年93歲，消息傳出許多民眾都相當難過，許多遊客都因為阿婆茶葉蛋慕名到日月潭來，如今阿婆辭世，擔心未來恐怕吃不到茶葉蛋，當地議員石慶龍表示，阿婆的手藝都交接給子孫，將由他們繼續傳承阿婆的好味道。

根據了解，高齡93歲的鄒金盆女士，飽受癌症之苦，早年就在腸子中發現腫瘤，不過並不知道是良性或惡性，加上因為年紀大了不敢開刀，直到日前因為復發住進醫院，一住就是10多天，不過病情遲遲未好轉，8日凌晨送返家中，清晨5點多因急性腎衰竭併發症等，於5點30分離開人士。

位在玄光寺及水社碼頭的金盆阿嬤「阿婆香菇茶葉蛋」，是鄒金盆18歲時所研發出的茶葉蛋，相傳神秘滷汁使用在地阿薩姆紅茶與埔里的香菇所滷製，因此香氣十足但味道不會死鹹，是海內外遊客到訪日月潭的必吃美食，而阿婆的手藝其實早就接棒給後代所經營。

日管處副處長廖錫標表示，阿婆的茶葉蛋在當地飄香超過一甲子，原本就已經很紅的茶葉蛋每天都能販售達1300顆，到後來開放陸客爆紅，一天可以賣將近5000顆的驚人數量，因為生意實在太好，讓當地另外一家茶葉蛋店生存不下去，只好轉戰其他地方，至於是否繼續傳承，將尊重阿婆子孫決定。

當地民眾表示，其實去年阿婆茶葉蛋曾經停業將近3個多月，直到8月才恢復營業，當時大家都在猜想是不是阿婆怎麼了，但家屬說是因為疫情衝擊，所以休息，如今阿婆沒有病痛的離世了，大家都祝福她，希望她能一路好走。

攤開阿婆鄒金盆的傳奇一生，土生土長的日月潭湖畔人氏，當年因日月潭的島嶼眾多，離不開當地船夫的撐杆搖櫓，不過當年鄒金盆外形甜美，加上友善性格，很快博得船老大們的喜愛，更有「日月潭之花」的稱號，如今隨著阿婆鄒金盆辭世，茶葉蛋的手藝也將由後代繼承，繼續傳承下去。