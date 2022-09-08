民進黨前立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中評會今(8日)表示，鄭寶清違反黨紀參選，決議開除他黨籍。鄭寶清表示，民進黨不是一個人的，為了桃園、為了守住民進黨的創黨理念，這一次他義無反顧，奮戰到底，要讓桃園再一次成為台灣民主的桃花源。

鄭寶清今在臉書粉專貼文表示，「民進黨是誰的？是你的嗎？你為它上過街頭、淋過風雨、守過黑夜；你為它哭泣痛苦，也為它而堅毅不搖。你為它的真誠看到希望，也為它的勇敢與四周對抗，但你們從來不說，民進黨是你們的。」

鄭寶清接著指出，1989年，他親手接下台灣第一張新政黨證書，他代表成千上萬的台灣人苦心盼望的民進黨誕生。「民進黨不是一個人的，民進黨也絕不能因一人毀一黨，還成為共犯。錯的就要改！對的就堅持！這就是民進黨！」

鄭寶清認為，「要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊」，以928教師節當作創黨日的民進黨，把教育、品德、誠信視為堅守的第一信念，引導著每一代的民進黨人，可以失敗，但絕對不能失德的核心價值。「民進黨是民主的、是台灣的、是反省的！」

鄭寶清表示，為了桃園，為了守住民進黨的創黨理念，這一次他義無反顧，奮戰到底，「我們要保住那種人？還是要保住桃園人？這一次，讓桃園再一次成為台灣民主的桃花源！在地、在行、在心。」