完全不受今年疫情肆虐影響，永慶不動產台中逢甲12期加盟店今年1-7月創下破億業績，其中6個月拿下破千萬業績，最高單月業績更是近2500萬。如此驚人績效，來自於1-7月成交超過200組客戶，平均每月成交29件，可說是天天在成交。蔡叔朋店東樂於分享成功之道「相信孫董、善用系統、深度聯賣、合作至上」。

在「威猛先生」蔡叔朋店東的帶領下，永慶不動產台中逢甲12期加盟店儼然成為西屯地區的指標店，近幾年店總業績年年向上攀升，今年更是一口氣大躍升、與去年同期比較，業績足足成長了4600萬，也孕育出了3位千萬經紀人。去年底甫新開店的永義房屋逢甲至善國中加盟店也繳出新店好成績，今年以破600萬的新秀之姿，在台中地區站穩根基。

英雄出少年 轉戰永慶打造夢想藍圖

今年37歲的蔡叔朋，年輕時做過臨時演員、保全、保險經紀人等，深刻體會到賺錢不易，之後也受到《富爸爸窮爸爸》一書啟發，因而決定踏入沒有薪資天花板的房仲業。蔡叔朋透露，當初只考慮永慶房屋和信義房屋兩大直營房仲品牌，因為台中只有信義房屋是直營店，因此就應徵加入。

在信義房屋3年左右的時間，蔡叔朋勤跑客戶和商圈，新人第一年便達到年薪百萬、獲得留任獎金，甚至做到副店長一職，前景看似無限，不過蔡叔朋卻說「意外的是，薪獎天花板很低，一下子就能看到頂點！」於是慎思自己的未來後，興起加盟、自己當頭家的念頭。俗話說英雄出少年，他28歲就加盟創業永慶不動產台中逢甲12期加盟店。

蔡叔朋與葉仁豪等多位志同道合的信義房屋夥伴，邁出自信步伐，胼手胝足打造屬於自己的江山，雖然剛開始會擔心沒資源、沒人才，好在永慶不動產擁有全台最強的品牌力、持續優化的系統平台、數位工具及完整的教育資源，「跟著總部走、業績自然有！」蔡叔朋感性地說。永慶不動產台中逢甲12期加盟店自2012年10月成立，業績累積至今已超過4.6億元，平均單月業績高達423萬元。

永慶不動產蔡叔朋團隊超過9成夥伴都已有業績，更已培育出1位「兩千萬經紀人」、2位「千萬經紀人」。圖片／永慶房產集團提供

集團資源、聯賣制度是創業好靠山 帶領團隊衝刺業績

業績持續成長的成功關鍵是什麼？蔡叔朋不諱言地說，就是永慶加盟四品牌的「深度聯賣」！加盟店不用單打獨鬥，而是聯賣區的所有門市，一起協助客戶找房子、一起幫客戶賣房子，成交速度當然快轉，也帶動近年聯賣業績倍數成長。

蔡叔朋開心表示，今年受惠聯賣效益，才過完7個月就有6個月業績破千萬，目前為中台灣店總業績第一名，並且已培育出一位「兩千萬經紀人」、兩位「千萬經紀人」，更有數位同仁站上400萬元大關，超過9成夥伴都已有業績。

另一個令蔡叔朋豎起大拇指說讚的，就是永慶房產集團的科技與創新始終走在最前端！在加盟總部的打造下，不管是〈i智慧系統〉、〈行動智能經紀人APP〉等，老中青三代經紀人都十分容易上手，幫客戶配對的精準性與便利性都很高。蔡叔朋提及，團隊有位60歲導遊半路加入當房仲，透過科技工具的輔助，加上永慶樂於分享成功經驗的文化，讓這位高年級房仲新手，也能高效率地完成工作、圓滿成交。

此外，永慶房產集團堅守「先誠實再成交」的理念，領先政府和同業推出「實價登錄3.0－成交行情揭露到門牌」，讓買賣屋最重要的成交價格更公開透明，獲得許多消費者信賴，蔡叔朋大笑說，「連特約代書都變成我們的成交客戶了！」

團隊去年底開出永義房屋逢甲至善國中加盟店，好績效讓蔡叔朋讚賞：站在巨人肩膀上的永義房屋，是一個不輸永慶不動產的創業好選擇。圖片／永慶房產集團提供

二話不說加盟「永義房屋」 期許打造百人團隊

蔡叔朋為人謙虛、低調，雖然不到40歲，在經營管理上，從第一線經紀人起家的他，很有自己一套獨特見解！他重視同仁感受，把員工當家人、不藏私的培育，也把每周固定會議辦成同樂會，透過活潑、歡樂的互動，從時事帶出專業知識，再結合業績相關的內容來分享，創造愉快的工作氛圍。

蔡叔朋團隊成員不僅向心力十足，彼此感情好，常常聚餐、出遊，他大笑透露「同仁聚會除了帝王蟹、牛排、鐵板燒吃到飽，日常也有地方小吃餵食秀，所以總是在比誰又胖了幾公斤。」而令人開心的是，因為團隊人員快速成長、擴編，全員直接搬到七期高樓層辦公室上班，讓許多人羨慕，直呼蔡叔朋為「威猛先生」！

對於下個階段的目標，蔡叔朋直言，在永慶不動產創業，經過十年努力，現在已經開枝散葉、培養出許多優秀人才，所以去年底新開出永義房屋逢甲至善國中加盟店，期許擴大內部同仁的發展舞台。他口氣堅定地說，「過去，我會說加入第一品牌永慶不動產可以開創事業更寬廣藍圖！現在，我會加註地說，永義房屋是一個不輸永慶不動產的好選擇，站在巨人的肩膀上，前途將不可限量，提早上車就能勇於追夢。」

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