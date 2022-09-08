正妹網紅黃琳經常登上網路論壇《批踢踢實業坊》表特板，擁有超兇上圍和纖細長腿，在大學時期還有「世新女神」美名，而她更有一張神似大陸女神Angelababy的臉蛋，還被封為「兇版Angelababy」；中秋節快到了，黃琳穿上兔女郎裝扮，變最辣玉兔搗麻糬，豐滿雙峰快掉出來，讓粉絲都暈了。

黃琳目前是網拍模特兒外，也是名人氣超高的網紅，經常受邀各種活動站台，昨（7日）分享她的最新行程，但附上的影片讓大家重點全放錯；畫面中黃琳本來戴眼鏡、穿寬鬆衣物像個乖乖牌，下一秒秒變性感兔女郎裝，化身「最辣玉兔」，彎腰搗麻糬的動作更引人遐想，相當惹火。

黃琳化身最辣玉兔，搗麻糬模樣震撼全網。(圖/ 摘自黃琳IG)

大票男粉絲被黃琳超巨車頭燈閃瞎外，撩人動作更是讓眾人受不了，「噴…鼻血了…」、「全身充滿力量了，我想當吳剛」、「這玉兔太性感」、「天啊，這表情和動作很母湯」、「誰說不能吃兔兔，今晚想吃兔兔了」。

黃琳人紅是非多，曾被網友貼出多張高中照，質疑她透過整形或是美貌靠修圖，尤其2017年接受《FHMTW》訪問的影片也多次被挖出，當時她染金髮、化濃妝走辣妹路線，外型已經超吸睛：但不少粉絲還是力挺黃琳，喊話她怎樣都愛她，會一直支持她。