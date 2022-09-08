白家綺出席枕頭代言記者會。（粘耿豪攝）

白家綺出席枕頭代言記者會。（粘耿豪攝）

白家綺出席枕頭代言記者會。（粘耿豪攝）

白家綺日前被老公吳東諺偷拍睡姿放上社群，熟睡時嘴巴開開的可愛模樣被公諸於世，她第一時間直呼「真的太壞！回家要打屁股」，結果吳東諺被網友譴責「不可取」、「不尊重老婆」，護夫心切她跳出來說「已經準備好算盤」幫老公滅火。她8日出席「枕好睡」代言記者會時笑說：「最後決定放過他一馬啦。跟他過去偷拍我車上睡姿照片相比，這次算是滿美的，還有得到大家稱讚！」

白家綺表示，好睡的枕頭有助夫妻情趣，也算解救他們夫妻感情，因為曾是運動員的吳東諺睡相很差，睡覺時常翻身且往她尾椎踢下去，她痛醒就會生氣揍他，但自從換了新枕頭，他一晚頂多翻身兩次，這問題完全消失。

白家綺說，之前拍8點檔時曾有長達2年多有嚴重睡眠困擾，安眠藥愈吃愈重、吃到2顆半還是難以改善，甚至白天因此恍惚，搞不清楚夢境與現實，不是睡不著影響工作，就是好不容易睡著後卻落枕，還被妹妹戲封為「落枕王」，但最近睡眠品質已大大提升，如果沒設鬧鐘，一定會睡過頭。

被問夫妻是否分房睡？白家綺說，他們其中一人若隔天有重要工作，另一個會帶小孩睡客房，讓對方好好休息，「分房不是常態，因為我會想他！」感情甜蜜蜜的他們是否還可能再生？她笑說：「老公都綁蝴蝶結（結紮）了！怎麼生啊？已經辛苦這麼多次了，現在狀態非常滿足！」

吳東諺近期加入民視《黃金歲月》演出，她會當老公的台語翻譯，所有劇本她都先看過，有親密戲也毋需報備，反而她幫忙對戲時，還會提醒他撩妹眼神要再輕浮、霸氣一點、要把對方當獵物，「但我個人沒吃這麼重鹹啦！」她坦言戲癮也會犯，但為了照顧小孩，和老公現階段只能輪流外出拍戲，她並透露吳東諺賺的錢都交給她打理，每個月只領2到3萬零用錢。