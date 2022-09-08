派拉蒙影業將於9月底推出一部令人不寒而慄的全新恐怖片《微笑》，主要演員有蘇西貝肯、傑西亞瑟、凱爾加納、羅蘋薇格特、凱特琳史黛西、凱爾潘和羅伯摩根。
編劇兼導演帕克菲恩表示，這是一部超級驚悚的電影，瀰漫著一股令人不安的詭異氛圍，就像是越做越恐怖的惡夢，片中的惡靈把「微笑」當作面具並隱藏真正的意圖，就在你臨死之前，會看到它正對著你微笑，但那並不是友善的微笑，而是你此生從未見過最可怕的笑容，此時惡靈已入侵。
這部電影的故事會讓你懷疑，現實中可能真的會發生。面對你無法逃避的東西，又不知道它來自哪裡，這種心理層面上的恐懼令人毛骨悚然。飾演女主角蘿絲的蘇西貝肯談到，導演透過鏡頭敘述故事的方式，是從來沒看過的手法而且超恐怖，你絕對想不到接下來會發生什麼事。
《微笑》故事敘述，在目睹一名病人詭異的創傷經驗之後，蘿絲卡特醫師（蘇西貝肯 飾）開始經歷一些她無法解釋的恐怖事件。當一股令人不寒而慄的可怕力量開始佔據她的生活，蘿絲就必須面對她令人不安的陰暗過去，才能夠存活並逃離她充滿恐懼的全新現實。
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