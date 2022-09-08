斯邦奈公司8月27日、8月28日主辦的「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，原先宣傳有世界百大DJ和人氣韓星CL李彩麟等大咖陣容，未料活動前一天臨時宣布11位藝人「確定無法演出」，且不能退票，引起爭議。今（8日）主辦單位發聲明道歉，並開放未使用票券者可申請退票。

臉書粉專「S2O Taiwan Songkran Music Festival」稍早PO斯邦奈聲明稿，表示S2O Taiwan活動原邀請共81組藝人， 11組外籍藝人的簽證和工作證已核准，「卻在活動開幕最後一刻因故被拒絕入境，甚至有藝人已經登機後，當場被強制下機」。

主辦方強調已盡了最大的努力完成活動，「針對這次部分藝人因不可抗力因素導致無法來台演出之爭議，由於時間緊迫，無法在第一時間給社會大眾最適當的回覆，我們很抱歉造成大家的困擾」，至於給消費者的補償方案，主辦方目前正在持續研究，「因爲此事故尚面臨無可預期的高額求償，還請大家體諒。我們隨時配合消保官研議會議。」

為保障消費者的權益，主辦方呼籲「未參加活動的購票者」提供退票、補償相關資料，受理時間為2022年09月08日至2022年12月26日，將以最快的時間處理，逾期不候。