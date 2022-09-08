中秋節前夕，國民黨高雄市第8選區新興前金苓雅區市議員參選人許采蓁，8日特地前往幼兒園分送口罩給下課要回家的小朋友。（柯宗緯翻攝）

中秋節前夕，國民黨高雄市第8選區新興前金苓雅區市議員參選人許采蓁，8日特地前往幼兒園分送口罩給下課要回家的小朋友。（柯宗緯翻攝）

中秋節前夕，國民黨高雄市第8選區新興前金苓雅區市議員參選人許采蓁，8日特地前往幼兒園分送口罩給下課要回家的小朋友，也提醒家長中秋連假出外賞月遊玩，一定要注意防疫戴好口罩，保護自己也保護別人， 晚間並參加里民的中秋晚會，提前與民眾共度佳節。

已故前高市議長許崑源之女許采蓁說，因為少子化，每個孩子從出生就成了父母最心疼的寶貝，時時刻刻都百般呵護，今天傍晚她就特別前往位在民權一路上的復華幼兒園，利用小朋友下課大批家長前來接送回家，分送小朋友專用的迷你型口罩，也有家長主動索取，並說口罩很實用。

許采蓁說，口罩有各種可愛的圖案，還分男生女生的顏色，不少幼童還主動索取，口罩內只夾了一張許采蓁的文宣，上面寫著「蓁心蓁意，飲水思源」；她也利用這機會提醒家長，中秋連假如果要外出賞月，一定要做好防疫工作，口罩除了吃喝盡量不要脫下來，保護自己也保護別人，尤其是小朋友們更要小心防範被感染。

此外，許采蓁晚上再到新興區黃海街光耀里活動中心，與里民提前共度中秋佳節，也分送口罩給參加活動的里民們，爭取里民的支持；光耀里里長張水盛感謝許采蓁的蒞臨，以及送口罩給里民，他說疫情期間，口罩是最基本最實用的防疫裝備，里民常反映說，政府應該免費提供，全民加強防疫才更有效。