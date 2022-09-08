執行署嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，昨由分署長柯怡伶前往邱男住所進行關懷訪視，致贈6000元慰問金。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

執行署嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，昨由分署長柯怡伶前往邱男住所進行關懷訪視。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市邱姓男子欠繳110年度汽車燃料費及罰鍰等5000多元，去年8月移送行政執行署嘉義分署強制執行，承辦人員到府發現邱男癱瘓，生活只能仰賴80多歲老母親照料，全家僅靠微薄低收入戶補助維持生計、支付醫藥費，執行人員見狀況協助導入社會資源，也發動同仁愛心捐獻，昨更送上6000元慰問金等物資，讓邱母感受到中秋前夕來自社會的溫暖。

嘉義分署表示，日前承辦人員到義務人住處現場執行時，發現義務人癱瘓在客廳床舖上，全身無法動彈，也無法語言表達，80多歲媽媽步履蹣跚，巍巍顫顫從幽暗廚房走出，表示2016年兒子突在家中風，急救後癱瘓到現在，平常都是靠鼻胃管進食補充營養維持生命，而丈夫去年離世，除了她，多半靠嫁附近的女兒回家幫忙照顧。

執行人員檢視住處，發現該屋只是義務人一家遮風避雨的地方，家中物品擺設凌亂，堆滿雜物，進一步瞭解到邱母本身有慢性疾病，脊椎也已老化，以致行動困難，根本無法照顧義務人，全家僅靠微薄的低收入戶補助維持為生，急需社會救助。

當下執行人員即刻回報列為關懷個案，並轉介社會福利慈善事業基金會給予補助，嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，昨剛到任的嘉義分署長柯怡伶也帶著同仁捐贈慰問金6000元及毛毯等禮品，在中秋節前夕表達關懷之意。

嘉義分署說，除了年節慰問，也將此個案持續轉介給嘉義市政府社會救助科及財團法人九華山地藏庵，希望把分署的溫暖關懷傳遞至邱男一家，而邱男母親和姐姐也對執行人員協助表示十分感謝。