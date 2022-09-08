廖柏雅近來推出全新迷你專輯《LOVER BOY》8日舉辦發片記者會，邀來孫盛希到場力挺。外型陽光帥氣的他，與圈外女友穩交4年，不過這次發片豔福不淺，除了與孫盛希十指緊扣、甜蜜環抱，還與席惟倫在MV中激吻，上演親密戲碼，他坦言，女友得知後有點吃醋。
他也表示，當天拍攝吻戲前，完全不知情，因此直到拍完後才有跟女友報備，笑說：「先問了她一次（吻戲）Ok嗎？第二次問她時，她就說『不要再問了』。」並提到在工作上，女友一直以來都很包容體諒，「為了要呈現歌曲的浪漫，如果不去這樣演會有點怪。」
他與孫盛希對唱新歌〈Weekend Boyfriend〉，默契十足，他提到，一開始不認識孫盛希，卻在編曲完成後腦中突然浮現孫盛希的聲音，隨即主動邀請她合唱，他們之前都會傳訊息討論歌曲到半夜，甚至還會私約喝咖啡聊音樂細節，他大讚孫盛希的聲音很性感，孫盛希是理想型？他笑說：「我沒有喜歡的風格，聊得來、相處融洽就Ok。」
廖柏雅近期忙著宣傳新專輯、錄製實境節目等，工作繁忙，也沒時間健身運動，不到1個月已瘦下5公斤，身高181公分的他，現在體重僅66公斤，他自信說，瘦身後發現6塊腹肌、身體線條變得更明顯。
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